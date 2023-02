© Foto: wallstreet:online



Egal ob Tech, Finanzen oder Energie: Die Berichtssaison liefert in dieser Woche jede Menge wichtiger Impulse für die Aktienmärkte. Drei US-Aktien, die Marktexperte Martin Goersch jetzt auf dem Radar hat.

Die Öl- und Gasbranche hat 2022 ein Rekordjahr auf die Beine gestellt. Wie gut es lief, haben gestern die Zahlen von Exxon Mobil gezeigt. Der größte US-amerikanische Ölproduzent hat im vergangenen Jahr 55,7 Milliarden Gewinn eingefahren - ein Plus von 140 Prozent. Marktexperte Martin Goersch von America's Most Wanted glaubt bei Exxon auch für 2023 an ein starkes Jahr.

Auch bei Amazon sieht er nach einer langen Durststrecke wieder Licht am Ende des Tunnels - vorausgesetzt die Cloud-Sparte AWS legt in dieser Woche starke Zahlen vor. Welche Chancen er für Anleger sieht, was der Chart verrät und welcher Fintech-Geheimtipp jetzt für eine Überraschung gut ist: Die Antworten gibt's im Video!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion