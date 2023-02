Durch die Möglichkeit bedarfsgerechter Skalierung profitieren Anwender vom Preis und der Zuverlässigkeit des Hot-Cloud-Speichers von Wasabi ohne auf die Vorteile bestehender Technologie verzichten zu müssen.

Wasabi Technologies, das internationale Unternehmen für Hot-Cloud-Speicher, stellt heute Wasabi Surveillance Cloud vor. Eine einzigartige Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Videoüberwachungsmaterial aus ihrer lokalen Speicherumgebung direkt in die Cloud zu verlagern ohne dass die Kapazität jemals erschöpft ist. Dieser "unendliche" Storage-Ansatz für die Videospeicherung ist für die Überwachungsbranche von entscheidender Bedeutung.

Die Industrie steht aktuell vor der Herausforderung, enorme, hochauflösende Video-Datenmengen zu verwalten. Hinzu kommen stark steigende Dateigrößen, strenge gesetzliche Vorschriften und Aufbewahrungsanforderungen sowie mit Überwachung verbundene Geschäfts- und Analyseanwendungen.

Laut IDC (Surveillance Survey 2022) gehen immer mehr Unternehmen davon aus, dass ihre Anforderungen an die Speicherung von Videoüberwachungsdaten in den nächsten drei Jahren steigen werden.1 Die Kosten, um bestehende Technologie auf den neuesten Stand zu bringen, sind bislang jedoch unerschwinglich.

"Unternehmen erkennen zunehmend, dass Cloud-Speicher ihnen dabei hilft, Kosten zu sparen, flexibel zu bleiben und die Zugänglichkeit von Videodaten zu verbessern. Sie brauchen jedoch auch eine Möglichkeit, parallel die Vorteile ihres bestehenden Technologie-Stacks zu erhalten", sagt Mike Jude, Research Director, Video Surveillance Vision Applications, IDC. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass eine Speicherarchitektur die ganzheitlichen Anforderungen der modernen Überwachung auf eine kosteneffiziente Weise erfüllt."

Wasabi Surveillance Cloud geht diese Herausforderungen direkt an. Der Service schafft eine nahtlose hybride Speicherumgebung, welche die aktuellen Investitionen in die Technologie vor Ort sicherstellt und ihren ROI maximiert ohne dabei auf Vorteile zu verzichten.

Benutzer aller gängigen Videomanagementsysteme (VMS) können Videos, auf die nur selten zugegriffen wird, von ihren Servern vor Ort direkt in den Hot-Cloud-Speicher von Wasabi auslagern. Die Videodaten werden "heiß" gehalten, so dass sie immer verfügbar und innerhalb von Millisekunden abrufbar sind. Mit Wasabi Surveillance Cloud wird eine ehemals isolierte VMS-Technologie sofort Cloud-fähig und bietet einen einfachen und nahtlosen Übergang zur Nutzung von Cloud-Speicher.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Wasabi Surveillance Cloud gehören

Nahtlose Integration mit allen wichtigen VMS-Anbietern

Branchenführender Schutz mit Unveränderbarkeit, um Ransomware oder versehentliches Löschen zu verhindern

Wiederherstellung von Videos und Daten direkt aus der Cloud

Bedarfsgerechte Skalierung

Keine kostspieligen Server-Upgrades bei gleichzeitiger Erhöhung von Auflösung und Bildrate

Einhaltung der wichtigsten branchenspezifischen und staatlichen Vorschriften und Aufbewahrungsanforderungen (einschließlich HIPAA, CJIS, FERPA, FINRA und anderer)

Weltweiter Einsatz in erstklassigen Rechenzentren, die für SOC 2, ISO 27001 und PCI-DSS zertifiziert sind

"Viele Unternehmen investieren erhebliche Beträge in Videoüberwachungstechnologie und oft ist die Video- und Datenspeicherarchitektur großem Druck ausgesetzt", sagt David Boland, Vice President of Cloud Strategy bei Wasabi Technologies. "Wasabi Surveillance Cloud ermöglicht es der Branche, das Beste aus Cloud und On-Premises für eine wirklich "unendliche Speicherlösung" zu nutzen, die das exponentielle Wachstum von Videodaten unterstützt."

Weitere Informationen zu Wasabi Surveillance Cloud finden Sie unter https://wasabi.com/cloud-storage-for-surveillance/.

Über Wasabi Technologies

Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und kostengünstigen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Wasabi ermöglicht Unternehmen die Speicherung und den sofortigen Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren. Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden von Kunden weltweit und gilt als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers ins Leben gerufen und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston. Wasabi ist ein stolzer Partner der Boston Red Sox und offizieller Cloud-Storage-Partner des Liverpool Football Club und der Boston Bruins.

1 Source: IDC Market Note, Growth of Video Data Expected to Drive Both On- and Off-Premises Storage Infrastructure Growth, doc US49354822, July 2022

