Nach der jüngsten Ernennung von Steve Lucas zum CEO erweitert Boomi jetzt sein erfahrenes Führungsteam um Arlen Shenkman, ehemaliger Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Citrix, und Alison Biggan, ehemalige President, Corporate Marketing bei SAP

Shenkman und Biggan verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Unternehmenstransformationen und erstklassigen Marketingstrategien in multinationalen, börsennotierten Cloud-Computing- und Unternehmenssoftware-Technologieunternehmen

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennung des ehemaligen Executive Vice President (EVP) und Chief Financial Officer (CFO) bei Citrix, Arlen Shenkman, zum President und CFO sowie der ehemaligen President, Corporate Marketing bei SAP, Alison Biggan, zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt.

After recently appointing Steve Lucas as CEO, Boomi adds Arlen Shenkman, former Executive Vice President and Chief Financial Officer of Citrix, and Alison Biggan, former President, Corporate Marketing at SAP, to its accomplished executive leadership team (Graphic: Business Wire)

"Boomi ist der festen Überzeugung, dass der Aufbau und die Pflege von Beziehungen nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Menschheit von fundamentaler Bedeutung ist", so Steve Lucas, CEO bei Boomi. "Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz von Arlen Shenkman und Alison Biggan als Führungskräfte im Bereich Unternehmenssoftware bei einigen der bekanntesten Marken der Branche wird in Verbindung mit unserer einmaligen Plattform und Innovationsleistung Boomi auf unserer Mission, jeden mit allem überall zu verbinden, zu noch nie dagewesenen Erfolgen führen."

Arlen Shenkman, President und CFO

Arlen Shenkman ist ein weltweit versierter Technologieexperte mit über 25 Jahren Erfahrung in der Führung wachstumsstarker Unternehmen, der Umsetzung von Strategien für das Finanz- und Kapitalmanagement sowie die Geschäftsentwicklung, der Inkubation neuer Geschäftsmodelle sowie der Aufsicht über Investitionen, Fusionen und Übernahmen bei börsennotierten Unternehmenssoftwareunternehmen mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Zuletzt war er EVP und CFO bei Citrix Systems, Inc. und vor seiner Tätigkeit bei Citrix hatte er mehrere Führungspositionen bei SAP inne, darunter EVP und Global Head of Business Development and Ecosystems, CFO von SAP North America (die größte Geschäftseinheit von SAP) und Global Head of Corporate Development. Er war einer der Hauptarchitekten der raschen Transformation von SAP in ein Cloud-Unternehmen.

Shenkman erwarb einen J.D.-Abschluss in Rechtswissenschaften an der Miami School of Law, einen M.B.A. an der Fox School of Business, Temple University, und einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften an der George Washington University. Zudem erwarb er den Abschluss des Corporate Finance Program der London Business School. Er ist Mitglied des Boards of Directors von Commvault [NASDAQ: CVLT] und AspenTech [NASDAQ: AZPN] und Director im Pennsylvania Academy of Fine Arts Board of Trustees.

Alison Biggan, CMO

Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung in der Leitung von leistungsstarken Teams im Bereich Unternehmenssoftware kann Biggan eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Erzielung hervorragender Marketingleistungen vorweisen. Zuletzt war Biggan President, Corporate Marketing bei SAP und leitete in dieser Funktion die Marketingteams von SAP in den Bereichen Digital, Marke, Events, Kunden und Partner weltweit über das gesamte SAP-Portfolio hinweg. Davor leitete sie den Bereich Product and Field Marketing, war COO der globalen Marketing-Organisation und hatte maßgeblichen Anteil an der Cloud-Transformation von SAP. Biggan ist eine bewährte Führungspersönlichkeit und kam durch die Übernahme von Business Objects zu SAP. Vor SAP hatte sie Führungspositionen im Bereich Marketing bei Crystal Decisions, Business Objects und Sophos inne. Biggan besuchte die University of British Columbia und erwarb einen Bachelor of Arts sowie ein Diplom in Marketingkommunikation am British Columbia Institute of Technology.

Die beiden Ernennungen in leitende Positionen folgen unmittelbar auf die Ernennung von Steve Lucas zum CEO. Lucas kam von iCIMS zu Boomi. Er verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Führung und dem Betreiben von einigen der innovativsten Unternehmenssoftwarefirmen der Welt. Lucas hatte Führungspositionen bei Adobe, Marketo, SAP und Salesforce inne.

Als branchenführendes globales Software as a Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über eine wachsende Community von mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen kann auf ein weltweites Netz von rund 800 Partnern verweisen, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Dienstleistern, unter anderem mit Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Unlängst wurde Boomi in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgeführt. Auch wurde Boomi vor kurzem in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" von Nucleus Research aufgenommen. Das Unternehmen wurde außerdem mit zwei internationalen Stevie® Awards in den Kategorien "Company of the Year" und "Product Innovation", dem Gold Globee® Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS) und dem Merit Award for Technology in der Kategorie "Cloud Services" sowie dem Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, einer definitiven Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Kanal anbieten. Boomi hat auch zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter eine Nennung als einer der besten Arbeitgeber in der Best Workplaces-Liste des Inc. Magazine

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier im Bereich Cloud-basierter Integration Platform as a Service (iPaaS) und heute führendes globales Software as a Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

