Der Bitcoin ist so stark ins Jahr 2023 gestartet wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im Januar schoss der Bitcoin-Kurs um 40 Prozent nach oben. Während Kryptofans schon mit einer neuen Rallye rechnen, drückt ein Analyst jetzt auf die Euphoriebremse. Der Januar 2023 endete mit einem Bitcoin-Kurs von rund 23.000 US-Dollar. Im ersten Monat des neuen Jahres stand damit ein Plus von 40 Prozent zu Buche. Einen so guten Jahresstart hatte der Bitcoin seit 2013 (51 Prozent) nicht mehr ...

