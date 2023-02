The Mobility House hat gemeinsam mit Partnern am EUREF-Campus in Berlin erstmals das Potential aggregierter Fahrzeugbatterien im Energiemarkt über reale Anwendungen an der europäischen Strombörse (EPEX Spot) nachgewiesen - und konnte dabei vierstellige Erlöse je Fahrzeug erzielen. Diese Aussage basiert laut The Mobility House auf den Ergebnissen einer sechsmonatigen Feldstudie am EUREF-Campus in Berlin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...