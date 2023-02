Die Konzerntochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, hat im Schlussquartal trotz eines Umsatzrückgangs den Gewinn kräftig gesteigert. Zudem verbuchte der US-Konzern ein deutliches Plus bei den Kundenzahlen. Dennoch geht es für die Aktien von T-Mobile sowie der Deutschen Telekom am Mittwochnachmittag leicht nach unten.Konkret erzielte T-Mobile US im Schlussquartal ein Umsatzminus von 2,5 Prozent ...

