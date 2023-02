DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK; 13:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:45 Presse- Telefonkonferenz; 08:30 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK) *** 07:00 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +7,8 Mrd Euro zuvor: +10,8 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: -3,3% gg Vm *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,50% 14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 3,00% zuvor: 2,50% Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 186.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3.Quartal: +0,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,5% gg Vq 3.Quartal: +2,4% gg Vq 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement mit Biontech-Chef Sahin nach Unternehmensbesuch in Marburg *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm 19:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Verleihung der Franco-German Business Awards *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q - DE/Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn - EU/Beratungen zwischen EU-Kommission und ukrainischer Regierung zur Vorbereitung des Gipfels am Freitag - SE/FI/Bundeswirtschaftsminister Habeck, bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen zu wirtschafts-, energie- und handelspolitischen Themen (bis 3.2.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2023 09:21 ET (14:21 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.