Schwache Geschäftszahlen 2022 und ein für 2023 prognostizierter Rückgang beim Umsatz. Die Geschäftszahlen und der Ausblick von Snap sorgen am Mittwoch dafür, dass die Aktie deutlich nachgibt. Am Mittwoch notiert das Papier mit zwölf Prozent im Minus. Geht es nach Goldman Sachs, wird das Papier noch weiter fallen.Analyst Eric Sheridan kürzte in seiner Studie vom Mittwoch das Kursziel für das Social-Media-Unternehmen von 10,00 auf 8,00 Dollar und sieht somit Abwärtspotenzial von weiteren 20 Prozent. ...

