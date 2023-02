ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen des US-Partners Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Investoren seien größtenteils vorsichtig in den Bericht von Pfizer gegangen wegen der Sorge, dass 2023 der Impfstoff-Umsatz zurückgeht, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bewerte die weitere Perspektive mit dem Vakzin als unsicher, was ein anhaltendes Risiko für Anleger sei./tih/la

