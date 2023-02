DJ Silver Lake plant Offerte für SAP-Tochter Qualtrics

Eric J. Savitz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake will eine Offerte für die SAP-Tochter Qualtrics International abgeben. In einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht erklärte der Finanzinvestor, der bereits 14,9 Prozent an dem US-Unternehmen hält, man wolle für die restliche Beteiligung bieten. Allerdings könnte sich Qualtrics aber auch noch für andere strategische Alternative entscheiden.

SAP hatte vergangene Woche überraschend mitgeteilt, den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter Qualtrics zu prüfen. Dies erfolge "im Einklang mit der strategischen Initiative der SAP, ihr Portfolio zu straffen", so der Softwarekonzern. Er hält nominal 71 Prozent an Qualtrics. Aufgrund der Anteile, die die Qualtrics-Mitarbeiter als aktien-basierte Vergütung erhalten, beträgt der verwässerte Anteil 61 Prozent. Die Ankündigung kam insofern überraschend, da Finanzvorstand Luka Mucic noch im vergangenen Januar auf der Bilanzpressekonferenz betont hatte, dass SAP keinen Verkauf weiterer Qualtrics-Aktien plane. Ein solcher Schritt sei nicht am Horizont.

Nun erhofft sich das SAP-Management Mehrwert aus der potenziellen Transaktion für beide Unternehmen und deren Aktionäre. SAP könne sich dann stärker auf ihr grundlegendes Wachstum in der Cloud und Profitabilität konzentrieren. Qualtrics würde dies helfen, seine Marktposition auszubauen. SAP hatte im Januar 2019 rund 8 Milliarden Dollar für das US-Unternehmen gezahlt. Inzwischen ist die Marktkapitalisierung unter diesen Wert gesunken und liegt bei knapp 7 Milliarden Dollar. Zwischenzeitlich waren es weit über 20 Milliarden Dollar. Als Berater für die Transaktion hat SAP Morgan Stanley engagiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2023 10:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.