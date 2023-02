Die neueste Übernahme unterstützt Hersteller dabei, ihre Produktivität und die Motivation der Mitarbeiter zu steigern, um den Herausforderungen wachsender Einkaufskosten und des Arbeitskräftemangels zu begegnen.

QAD Inc., Anbieter von Cloud-basierten Fertigungs- und Lieferketten-Lösungen für innovative und flexible Unternehmen der nächsten Generation, hat die Übernahme von Redzone, dem führenden Anbieter vernetzter Workforce-Lösungen, abgeschlossen.

Mehr als 1.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Lösung von Redzone, um ihren Mitarbeitenden, die an vorderster Front arbeiten, eine bessere Arbeitsumgebung zu bieten und die Produktivität zu steigern. Die Teams erhalten digitale Arbeitsabläufe und Instrumente zur optimierten Zusammenarbeit, um so das Beste aus jeder Schicht herauszuholen.

"Wir freuen uns, Redzone in die QAD-Familie aufnehmen zu können", sagte Anton Chilton, CEO von QAD. "Wir glauben, dass vor allem ‚Connected Worker' der Bereich ist, der die größten technologischen Veränderungen für Fertigungsunternehmen mit sich bringt. Auf der Suche nach dem aktuellen Marktführer in dieser Kategorie, wurde uns schnell klar, dass Redzone genau dieser ist. Das Unternehmen steigerte seinen SaaS-Umsatz um 35 Prozent, ist profitabel und wird das erste Unternehmen im Bereich ‚Connected-Worker'-Lösung sein, welches in diesem Jahr eine Umsatzrate von 100 Millionen US-Dollar erreicht. "Wir bewegen uns hier auf einem großen, noch nicht erschlossenen 40-Milliarden-US-Dollar-Markt, der ein enormes Potenzial aufweist."

Redzone trotzte einem sich abschwächenden SaaS-Markt im Jahr 2022, steigerte das Auftragsvolumen um 47 Prozent, erweiterte sein Portfolio um 100 neue Logos und mehr als 200 neue Werke. Dies gelang Redzone, indem es die kritischen Anforderungen von Herstellern mit Hilfe seiner Frontline-Anwendungen für die Bereiche Produktivität, Compliance, Reliabilität und Training erfüllte. Zu den weltweiten Herstellern, die von dieser Technologie profitieren, gehören Nestlé, Post Holdings und Tyson.

"Sogenannte ‚Connected Frontline Workforce' (CFW)-Anwendungen sind bewährte, auf den Mitarbeitenden ausgerichtete Plattformen, die den Geschäftserfolg durch die Bereitstellung von Informationen in Echtzeit sowie das effiziente Management von Wissen beschleunigen und so zu schnelleren und besseren Entscheidungen führen", so Allison Kuhn, EHS, Sustainability/ESG, Future of Industrial Work Research Analyst, von LNS Research. "LNS Research erwartet zukünftig einen deutlichen Anstieg in Bezug auf die Akzeptanz dieser Anwendungen, da Führungskräfte in der Fertigungsindustrie ihren Fokus auf Initiativen zur Förderung der Zukunft der industriellen Arbeit verstärken und versuchen, den gesamten Arbeitszyklus und die Arbeitserfahrung der Mitarbeitenden zu verändern."

Dies ist die zweite Übernahme, die QAD in den letzten zwei Monaten getätigt hat im Dezember erwarb das Unternehmen Livejourney, einen Anbieter einer Echtzeit-Lösung für Process Mining und die Erstellung von Prognosemodellen zur Erkennung, Überwachung und Verbesserung von Geschäftsprozessen.

QAD Adaptive Applications wurden entwickelt, um adaptive Unternehmen zu unterstützen, die in einer turbulenten Welt mit Lieferunterbrechungen und Nachfrageschwankungen schnell auf Veränderungen reagieren und ihre Agilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit nahtlos optimieren müssen, um einen effektiven Kundenservice zu gewährleisten.

Die Ergänzung der QAD Adaptive Applications-Produktpalette um Redzones ‚Connected Workforce'-Anwendung ermöglicht es QAD seinen Kunden, schnelle und greifbare Steigerungen in Bezug auf Engagement, Bindung und Produktivität an der Frontlinie zu erzielen. Mit einer entsprechenden wachstumsorientierten Einstellung der Mitarbeitenden, sind sie besser in der Lage, die Herausforderungen, die sich auf ihre Produktionsziele auswirken, anzunehmen und sich kontinuierlich zu verbessern. Dadurch können sie besser mit Störungen umgehen.

"Menschen, Prozesse und Technologie sind kritische Elemente jeder Organisation. In einer Welt mit zunehmendem Arbeitskräftemangel ist vor allem der Faktor Mensch von größter Bedeutung" sagte QAD-CEO Anton Chilton. "QAD hat sich daher auf die Bereitstellung von Best Practice-Lösungen für Hersteller konzentriert, unterstützt durch branchenführende Technologien, die über die Cloud verfügbar sind. Redzones Fokus auf Menschen, ihre Produktivität und ihre Motivation ist ein wesentlicher Vorteil für unsere Kunden."

"Der Anschluss an QAD wird unsere Mission, die Fertigung zu verändern, indem wir die Mitarbeitenden an vorderster Front unterstützen, beschleunigen" sagte Richard Tester, CEO von Redzone. "Schon immer standen bei uns die Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Technologie und wir wissen, dass die Ausstattung dieser Teams mit den richtigen digitalen Arbeitsprozessen der schnellste Weg ist, um die Produktivität in den Betrieben zu steigern. Redzone ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Konsumgüterindustrie führend. Doch auch in den Branchen Automotive, Life Sciences und der diskreten Fertigung hat das Unternehmen in jüngster Zeit mit großem Erfolg expandiert. Zusammen mit der Expertise von QAD in diesen Bereichen und seiner großen globalen Kundenbasis und -präsenz, wird Redzone auch weiterhin ein Wachstum erfahren und seine Position als Marktführer in dieser Kategorie weiter festigen.

Verbesserungen der Arbeitsproduktivität wirken sich direkt auf die Effizienz aus. Produktive und befähigte Mitarbeiter erhöhen die effektive Kapazität einer Produktionsanlage und verkürzen die Zeit, die neue Mitarbeiter benötigen, um produktiv zu werden. Dies gibt den Herstellern die nötige Flexibilität und verringert gleichzeitig den Umfang und die Auswirkungen der Mitarbeiterfluktuation.

Laut Deloitte wird der Arbeitskräftemangel bis 2030 auf 2,1 Millionen ansteigen und die Wirtschaft 1 Billion US-Dollar kosten. Mit der Übernahme von Redzone verfügt QAD nun über eine vollständige End-to-End-Lösung für Hersteller, um das Potenzial von adaptiven Unternehmen von der Werkstatt bis zur Chefetage und vom Lieferanten bis zum Endkunden voll auszuschöpfen.

"QAD Redzone bietet eine Lösung für einige der größten Produktivitätsherausforderungen, mit denen Hersteller heute konfrontiert sind, darunter steigende Materialkosten, Lohninflation und Arbeitskräftemangel. Wir sind unglaublich beeindruckt von den Ergebnissen, die Redzone-Kunden erzielen. Im Durchschnitt haben Hersteller, die Redzone nutzen, ihre Produktivität um 22 Prozent gesteigert, das Engagement ihrer Mitarbeiter um 74 Prozent verbessert und die Personalfluktuation in nur 90 Tagen um 32 Prozent gesenkt", so QAD Chief Product Officer Charles Sutherland.

Weitere Informationen zu dieser Übernahme finden Sie auf der QAD-Website oder kontaktieren Sie uns unter connectedworkforce@qad.com.

Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über unsere Lösungen für Ihr Unternehmen zu erfahren, dann laden wir Sie gern ein, an unserem QAD Redzone-Webinar am Mittwoch, 8. Februar um 10:00 Uhr CST teilzunehmen. Darin geht es um die Vision und einen Überblick über die QAD Redzone‚ der Connected Workforce Anwendung und die bedeutenden Ergebnisse, die Kunden erzielt haben. Registrieren Sie sich hier.

Über Redzone

Als führender Anbieter von Connected Workforce-Lösungen für die Fertigungsindustrie ermöglicht es Redzone den Frontline-Teams, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und die Unternehmensziele hinsichtlich Produktivität und Durchsatz mithilfe neuer Technologien zu erreichen. Heute werden Hunderttausende von Frontline-Mitarbeitern geschätzt. Sie arbeiten zielorientiert und schaffen stärkere Netzwerke innerhalb und außerhalb ihrer Betriebe. Mit großen und kleinen Kunden hilft Redzone mehr als 1.000 Anlagen auf der ganzen Welt zu bemerkenswerten Produktivitätssteigerungen in nur 90 Tagen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rzsoftware.com.

Über QAD Anpassungsfähige Unternehmen fördern

QAD Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Fertigungs- und Lieferkettenlösungen der nächsten Generation. Um in einer turbulenten Welt mit Lieferunterbrechungen und Nachfrageschwankungen erfolgreich zu sein, müssen Hersteller und Lieferketten schnell auf Veränderungen reagieren und die Agilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit nahtlos optimieren, um einen effektiven Kundenservice zu bieten. QAD liefert innovative und flexible Anwendungen, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

QAD wurde in Santa Barbara, Kalifornien, gegründet und hat Kunden in 84 Ländern auf der ganzen Welt. Tausende von Unternehmen haben QAD-Unternehmenslösungen implementiert, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE) und Enterprise Quality Management System (EQMS). Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie +1 805-566-6100 an. Finden Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

"QAD" ist eine eingetragene Marke von QAD. Alle anderen hier genannten Produkte oder Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005266/de/

Contacts:

QAD Inc.

Stefan vanOlst

+31 6 20505569

svu@qad.com

Beth Hespe

Analyst Relations

609-709-3769

industryanalyst@qad.com

Christine Lewis im Namen von Redzone

617-956-2443

redzone@inkhouse.com