Die fortschrittliche KI, die proprietären Daten und das Nowcasting von OilX werden die branchenführenden Modelle und Erkenntnisse von Energy Aspects weiter stärken.

Das führende Beratungsunternehmen für Energie- und Makroforschung Energy Aspects hat OilX übernommen, einen Pionier in der KI-gestützten Energiedatenanalyse. Die Übernahme wird die Erkenntnisse von Energy Aspects verbessern, da die Echtzeit-Datentechnologie von OilX die vorausschauende Analyse von Energy Aspects ergänzt. OilX wiederum wird von den proprietären Datensätzen von Energy Aspects und den erstklassigen Fachexperten profitieren und so die datengestützten Einblicke für seine Kunden verbessern.

Die einzigartige Echtzeit-Energiemarktplattform OilX wurde 2018 von Dr. Florian Thaler gegründet und bietet ausgefeilte "Nowcasting"-Funktionen, die es den Kunden ermöglichen, die Entwicklung der Energiemärkte zu verstehen. Die fortschrittliche Technologie von OilX nutzt KI, Satelliten- und Tanker-Tracking-Daten, um äußerst wertvolle proprietäre Datensätze zu erstellen, und das UX-Design sorgt für eine hohe Benutzerfreundlichkeit der Daten.

Die Produktpalette von OilX umfasst Rohöl, raffinierte Produkte, Biokraftstoffe und NGLs. Die Plattform, die weltweit erste Echtzeit-Bilanz für Ölangebot und -nachfrage, bietet den Nutzern Marktanalysen vor der Veröffentlichung offizieller Daten und im Vergleich zu Konsensschätzungen. Darüber hinaus ermöglicht der WhatsApp-Bot des Unternehmens den Nutzern, eine sofortige Antwort auf Fragen zur gesamten globalen Ölangebots- und -nachfragebilanz zu erhalten.

"Wir freuen uns sehr, OilX in unserem Team willkommen zu heißen und sind optimistisch, was die vielen Möglichkeiten angeht, die diese Übernahme mit sich bringt", sagte Dr. Amrita Sen, Mitbegründerin und Forschungsdirektorin von Energy Aspects. "Mit OilX als Teil von Energy Aspects werden wir in der Lage sein, unseren Kunden nicht nur führende Energiemarktprognosen und -einblicke zu liefern, sondern auch den genauesten Blick auf die Marktbewegungen, während sie stattfinden."

"Ich habe Energy Aspects immer als den unbestrittenen Branchenführer in der Energieanalyse bewundert", sagte Dr. Florian Thaler, CEO von OilX. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, Teil der Wachstumsgeschichte von Energy Aspects zu werden und modernste KI-Technologie mit erstklassigen Analysten zu kombinieren, um für unsere Kunden Informationen von höchster Qualität zu produzieren."

Der Kauf von OilX durch Energy Aspects ist Teil des ehrgeizigen Wachstumsplans des Unternehmens und folgt auf die Übernahme von Medley Global Advisors im Jahr 2020, einem makropolitischen Forschungsdienst für Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken und institutionelle Anleger, und eine strategische Investition von Summit Partners im Jahr 2022. Energy Aspects hat einen Fahrplan für die kurz- bis mittelfristige Integration der Plattformen aufgestellt, um den Kunden einen reibungslosen Zugang zu beiden Angeboten zu ermöglichen.

Energy Aspects wurde 2012 von den Energiewirtschaftsexperten Dr. Amrita Sen, Fredrik Fosseund Richard Bronze gegründet, um den Bedarf an zeitnaher, unabhängiger Forschung zu decken, die tiefe Einblicke in die Grundlagen des Energiemarktes und der Makroökonomie bietet und sich auf solide Daten und zeitnahe Prognosen stützt, ohne dabei die Verpflichtung zu Aktualität und Präzision aus den Augen zu verlieren. Mehr als 500 Organisationen verlassen sich auf die breite Produktpalette von Energy Aspects, die kurzfristige, langfristige und makroökonomische Trends abdeckt, sowie auf den direkten Zugang zu Analysten für spezifische Anfragen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und weitere Büros in New York, Houston, Singapur, Tokio und Indien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131006090/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

press@energyaspects.com