Samsung hat im Zuge des Unpacked Events nicht nur Smartphones der Galaxy-S23-Serie präsentiert, sondern auch vier neue Notebooks der Book-3-Reihe mit OLED-Displays und Intels neuer Chipgeneration. Auch hier gibt es ein Ultra-Modell. In der Vergangenheit hat Samsung den Mobile World Congress in Barcelona genutzt, um eine aktuelle Notebook-Generation aus der Taufe zu heben. Zuletzt hat der Hersteller Ende Februar 2022 seine Galaxy-Book-2-Familie gezeigt. In diesem Jahr kombiniert Samsung die Ankündigung seiner Produktneuheiten im Unpacked Event, das erstmals seit drei Jahren wieder mit einem Vor-Ort-Event zelebriert ...

