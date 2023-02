Labor in Glasgow wird Blutproben für die Lungenkrebs-Früherkennungsstudie SHIELD in der EU verwalten

Sampled1 gab heute bekannt, dass das neue Genomlabor Sampled SMART Lab im schottischen Glasgow (Großbritannien) ein Projekt mit Guardant Health Inc., einem führenden Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, gestartet hat, um Blutproben für eine groß angelegte Lungenkrebs-Früherkennungsstudie zu verwalten. Mit der Zulassungsstudie SHIELD Lung soll die Leistungsfähigkeit eines blutbasierten Früherkennungstests von Guardant zur Erkennung von Lungenkrebs bei Hochrisikopersonen im Alter zwischen 50 und 80 Jahren bewertet werden. Sampled hat bereits mit der Annahme von Blutproben für die Studie begonnen, an der voraussichtlich rund 10.000 Patienten und Patientinnen teilnehmen werden und die in etwa 100 Zentren in den USA und in Europa durchgeführt wird. Sampled wird den Eingang der für die Studie bestimmten Blutproben von diesen Testzentren verwalten, die Blutproben für die Analyse vorbereiten und anschließend lagern, bis sie für die Testverarbeitung an die Labore von Guardant Health in den USA versendet werden können.

"Dieses Projekt ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum Ziel, die erstklassigen Kapazitäten von Sampled weltweit verfügbar zu machen. Guardant Health ist ein führendes Unternehmen für Tests im Bereich der Präzisionsonkologie. Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit bei der Verwaltung und Verarbeitung der Blutproben aus dieser wichtigen klinischen Studie", so Robin Grimwood, CEO von Sampled. "Unser Labor in Glasgow befindet sich mitten in BioCity, dem Innovationszentrum für Biowissenschaften in Schottland. Es ist uns gelungen, ein sehr erfahrenes Wissenschaftlerteam für uns zu gewinnen."

In dem Glasgower Labor von Sampled können große Mengen an Blutproben für die Dauer der zweijährigen Studie gelagert und verwaltet werden. Das hochmoderne Forschungs- und Analyselabor für Bioproben, das sich über knapp 3.000 Quadratfuß erstreckt, ermöglicht Kunden in Europa den Zugang zum Dienstleistungsangebot von Sampled Smart Labs. Das Labor ist mit führenden Technologien verschiedener Anbieter ausgestattet, unter anderem mit Illumina-Sequenzierungsplattformen, mit der Long-Read-Sequenzierungstechnologie von PacBio, mit Microarray-Systemen von ThermoFisher und mit Anlagen zur molekularen Probenidentifizierung auf Mikrofluidik-Basis von Standard BioTools. Das Labor bietet zudem eine große Auswahl an automatischen Liquid-Handling-Systemen von Hamilton, PerkinElmer und SPT Labtech.

Über Sampled und Sampled SMART Labs

Sampled ist ein Labor der nächsten Generation, das die in biologischen Proben enthaltenen wertvollen Daten erschließt. Mithilfe unserer integrierten "SMART Lab"-Dienstleistungen können wir biologische Materialien lagern, verwalten, analysieren, wissenschaftlich untersuchen und transportieren. Damit bieten wir unseren Partnern eine nahtlose Lösung für alle Forschungsproben. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir es innovativen Akteuren im Gesundheitswesen ermöglichen, die menschliche Gesundheit schneller und einfacher zu verbessern. Dabei lautet die Mission von Sampled SMART Labs, hinter jeder transformativen Gesundheitsinnovation zu stehen. Sampled hat seinen Hauptsitz in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey und unterhält Labore in den USA und in Europa sowie Partner-Labore in den Niederlanden, in China und Australien.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled. Weitere Informationen finden Sie unter www.sampled.com.

