Das Familienunternehmen pflanzt Tausende von Bäumen auf der ganzen Welt, um die biologische Vielfalt zu fördern, den lokalen Gemeinschaften zu helfen und schätzungsweise 2,5 Millionen kg CO2 zu binden

Die Initiative feiert den Tag des Firmengründers und das 161-jährige Bestehen des Unternehmens mit einer Feier seines ehrgeizigen ESG-Engagements

Das Familienunternehmen Bacardi Limited feiert sein 161-jähriges Bestehen mit einem Geschenk an den Planeten und seine Mitarbeiter. Der weltweit größte Spirituosenhersteller in Privatbesitz wird für jeden Mitarbeiter einen Baum pflanzen, um die Biodiversität zu fördern, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und während der Lebensdauer der Bäume insgesamt 2,5 Millionen kg CO2 zu binden.

Bacardi CEO Mahesh Madhavan and Chief Supply Chain Officer Dave Ingram plant a cedar sapling in Bermuda part of the company's initiative to plant a tree for each of its employees to celebrate 161st anniversary. (Photo: Business Wire)

In dieser Woche erhält jeder Mitarbeiter des Unternehmens eine Jubiläumsflasche BACARDÍ® Carta Blanca mit einem QR-Code, mit dem er seinen eigenen Baum pflanzen und anschließend über eine Online-Plattform seine Fortschritte und positiven Auswirkungen verfolgen kann.

"Als Familienunternehmen liegt es in unserer DNA, das Richtige zu tun, und wir alle bei Bacardi teilen diese Leidenschaft für den Schutz der Umwelt", so Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. "Durch die Schaffung unserer eigenen Bacardi-Wälder können wir alle stolz darauf sein, unseren eigenen positiven Einfluss zu haben und Teil des Vermächtnisses unseres Unternehmens für die nächsten 161 Jahre und darüber hinaus zu sein."

Die Bäume werden in Indien, Nepal, Indonesien, Ecuador und Madagaskar gepflanzt, wobei 11 verschiedene Arten sorgfältig ausgewählt werden, um den Nutzen für jeden Standort und jede Gemeinde zu maximieren.

Die Standorte, an denen die Bäume gepflanzt werden, stehen für Gebiete, aus denen Bacardi einige der Pflanzen und Rohstoffe bezieht, die für die Herstellung seines Premium-Getränkeportfolios verwendet werden, zu dem BACARDÍ Rum, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, GREY GOOSE® Wodka, PATRÓN® Tequila, MARTINI® Wermut und DEWAR'S® Blended Scotch Whisky gehören.

"Die Landwirte, die unsere wunderbaren Zutaten anbauen, liegen uns sehr am Herzen, und wir sind sehr stolz auf die engen Beziehungen, die wir seit Jahrzehnten zu diesen Gemeinden aufgebaut haben", erläutert Dave Ingram, Chief Supply Chain Officer, Bacardi Limited. "Diese Bäume vor ihrer Haustür zu pflanzen, ist eine weitere Möglichkeit, etwas zurückzugeben, indem wir in ihre Zukunft und in den Schutz der Umwelt für kommende Generationen investieren."

Anlässlich des 161.Jahrestages wird Bacardi auch 161 Kokospalmen in Puerto Rico pflanzen, der Heimat der weltweit größten Premium-Rum-Destillerie, in der BACARDÍ Rum hergestellt wird. Die Bäume werden dazu beitragen, einen Strand in der Nähe der BACARDÍ-Rum-Destillerie zu regenerieren und zu schützen, der in den letzten Jahren durch Hurrikane stark beschädigt worden ist.

Die Initiative ist auch eine Hommage an die legendäre Kokospalme des Unternehmens, "El Coco". Die Kokospalme wurde vor der ersten BACARDÍ-Brennerei in Kuba gepflanzt und symbolisiert die Stärke und Widerstandskraft des Unternehmens Bacardi, nachdem sie einen Brand in der Brennerei, fünf Erdbeben und unzählige Wirbelstürme überstanden hat.

Auf den Bermudas, dem Hauptsitz von Bacardi, wird das Unternehmen in einem Naturschutzgebiet der Insel 100 Zedernsetzlinge pflanzen. Die Zeder ist ein hoch geschätzter und symbolträchtiger Baum auf den Bermudas, der die Biodiversität fördert, indem er einen wichtigen Nistplatz für Vögel wie den einheimischen Blauen Vogel darstellt.

Am 4. Februar 2023 feiert Bacardi den 161. Jahrestag der Gründung des Unternehmens durch Don Facundo Bacardí Massó in Santiago de Cuba. Seit sieben Generationen ist Bacardi in Familienbesitz und hat sich von einer einzigen Rum-Marke zu einem Portfolio ikonischer globaler Spirituosenmarken entwickelt.

Weitere Informationen über Bacardi und seine ESG-Verpflichtungen, einschließlich der Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, finden Sie unter www.bacardilimited.com/good-spirited.

Trinken Sie stets mit Verantwortung.

Hinweise für Redakteure

Die limitierte Flasche BACARDÍ Carta Blanca ist nur für Bacardi-Mitarbeiter erhältlich und wird nicht an Verbraucher verkauft.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das größte Spirituosenunternehmen der Welt in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, GREY GOOSE® Wodka, PATRÓN® Tequila, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100% blauer Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und ERISTOFF® Wodka. Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstandorte in 10 Ländern und vertreibt seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

