Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft, kündigte heute neue Initiativen in Zusammenarbeit mit AMD an, um Kommunikationsdienstleister (CSPs) bei ihrem Übergang zu Cloud-nativen Telekommunikationsnetzwerken zu unterstützen.

Zum einen haben Mavenir und AMD im Bereich Open RAN zusammengearbeitet, um branchenführende Funktechnologie zu entwickeln. Mavenir hat die AMD Zynq Ultrascale+ RFSoC-Bausteine in das OpenBeam-Funkportfolio von Mavenir integriert. Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiten beide Unternehmen weiterhin gemeinsam an der Einführung neuer Funktionen, Merkmale und Fähigkeiten für Kunden.

Zum anderen wurde der Converged Packet Core von Mavenir auf AMD EPYC-CPUs validiert. Das bedeutet, dass die cloud-native, vollständig containerisierte, virtualisierte Converged Packet Core (4G 5G)-Lösung von Mavenir nun auf AMD EPYC-Server-CPUs eingesetzt werden kann, um CSPs mehr Möglichkeiten zur Implementierung virtueller Netzwerkfunktionen in Cloud-Rechenzentren zu bieten.

Zu den validierten Elementen gehören AMF, SMF, UPF, UDSF, NRF, NSSF, AUSF, UDM und UDR-Netzwerkfunktionen. Zusätzlich werden in den kommenden Monaten die Netzwerkfunktionen PCF, NEF, BSF, MME, SecGw, PCRF, MME und SGSN validiert.

"Das Engagement von Mavenir, Netzwerke zu ermöglichen, die auf Software basieren, die in jeder Cloud läuft, dreht sich darum, CSPs die Möglichkeit zu geben, die besten Komponenten zu verwenden, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, sowohl in der Zelle als auch im Rechenzentrum", sagte Bejoy Pankajakshan, EVP, Chief Technology and Strategy Officer, Mavenir. "Mavenir und AMD arbeiten zusammen, um CSPs mehrere Optionen zu bieten und ihnen zu helfen, den Stromverbrauch, die Netzwerkeffizienz und die Gesamtbetriebskosten sowohl im Funkzugang als auch im Kernnetz zu optimieren."

"Cloud-native Telekommunikationsnetzwerke ermöglichen CSPs Systeme, die Flexibilität, niedrigere Betriebskosten, einfaches Systemmanagement und ein breiteres Ökosystem für Mehrwert, Innovation und Upgrade-Fähigkeiten bei wachsenden Netzwerkanforderungen bieten", sagte Salil Raje, Senior Vice President und General Manager, Data Center and Communications Group, AMD. "Wir sind sehr stolz auf unsere enge Zusammenarbeit mit Mavenir, um Telekommunikationsbetreibern, die AMD-Rechenzentrumsprodukte einsetzen, außergewöhnliche TCO und vorhersehbare Skalierbarkeit zusammen mit hoher Leistung und energieeffizienten Lösungen zu bieten."

Das innovative OpenBeam-Funkportfolio von Mavenir wurde speziell für den wachsenden Bedarf von CSPs an flexiblen, kosteneffizienten und intelligenten Funkgeräten entwickelt, um die kritischen Anforderungen an das Netzwerk jetzt und bei Veränderungen und Erweiterungen des Netzwerks zu erfüllen. Die Funklösungen können für eine breite Palette von Anwendungsfällen eingesetzt werden, einschließlich Basisabdeckung über alle Frequenzbänder, kleine Zellen im Freien, für öffentliche und private Netzwerke, die Geschäfts- und Verbraucherdienste in städtischen und ländlichen Umgebungen anbieten.

Der Converged Packet Core von Mavenir ist ein vollständig containerisiertes End-to-End-Portfolio, das eine generationenübergreifende Unterstützung für die Modernisierung bestehender Mobilfunknetze bietet und gleichzeitig eine kosteneffektive Reise zu 5G ermöglicht. Seine Cloud-native Architektur mit Anwendungen und Services, die speziell für das Cloud-Modell entwickelt wurden, bietet einfache Skalierung, Hardware-Entkopplung, Agilität, Portabilität und Ausfallsicherheit über öffentliche, private und hybride Clouds hinweg. Die granulare Microservice-Architektur im Web-Maßstab erfüllt Carrier-Grade-Anforderungen wie hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Leistung.

