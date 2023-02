Longmont, Colorado (ots/PRNewswire) -Parascript, ein Softwareunternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Datenextraktion, hat eine neue Version seiner Intelligent Document Processing (IDP)-Lösung, FormXtra.AI 8.4, veröffentlicht. Diese neue Version bietet mehrsprachige Unterstützung für die inhaltsfreie Handschrifterkennung in Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch, Unterstützung für eingebettete Tabellen für eine bessere Erkennung und Extraktion von Daten in komplexen Tabellen sowie erhebliche Verbesserungen bei der ganzseitigen intelligenten Zeichenerkennung (ICR), trainierbaren Feldern auf der Grundlage von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und der dynamischen Positionierung von Unterschriftenfeldern für unstrukturierte Dokumente."Die Version 8.4 ist ein großer Fortschritt für FormXtra.AI. Unser FuE-Team hat zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um die Genauigkeit und Effizienz bei der automatisierten Datenextraktion aus traditionell schwer zu automatisierenden Dokumenten zu erhöhen. Wir sind gespannt auf die Genauigkeit, die mit Dokumenten erreicht werden kann, die neben komplexen Tabellen auch eine Kombination aus Handschrift und Maschinendruck enthalten." - Dawn Wood, VP Sales.FormXtra.AI ist die führende IDP-Software von Parascript, die auf der ursprünglichen FormXtra-Software aufbaut, indem sie diese um die innovativsten Trends und Ansätze im Bereich Deep Learning und natürliche Sprachverarbeitung erweitert. FormXtra.AI verfügt über eine hohe Universalität, die es der Software ermöglicht, Daten in jeder Art von Dokument zu klassifizieren und zu extrahieren, unabhängig von Format, Textstil und Komplexität.Mehrsprachige UnterstützungFormXtra.AI 8.4 ermöglicht jetzt das kontextfreie Lesen jeder Art von handgeschriebenem Text für eine breitere Palette von auf lateinischen und kyrillischen Schriftzeichen basierten Sprachen als je zuvor. Die vokabelfreie Datenextraktion ist jetzt für Dokumente in Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.Ganzseitige ICR-VerbesserungenDie Automatisierung der Extraktion einer ganzen Seite handschriftlicher und maschinell gedruckter Daten mit hoher Genauigkeit ist kompliziert, aber jetzt ist diese komplexe Automatisierungsaufgabe zugänglicher als je zuvor. In FormXtra.AI 8.4 hat das Parascript-Entwicklungsteam seine proprietäre ICR-Technologie verbessert, um eine bessere Leistung bei der Erkennung und Extraktion ganzseitiger Daten zu erzielen. Diese Ganzseiten-Extraktionsfunktion wird durch künstliche Intelligenz ergänzt, um die Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.Unterstützung durch verschachtelte TabellenMit dieser innovativen Lösung kann FormXtra.AI 8.4 die Datenextraktion aus komplexen Tabellen, einschließlich Tabellen mit unregelmäßiger Struktur und in Tabellen verschachtelten Tabellen, vollständig automatisieren. Sie kann für jede Art von Dokument (strukturiert, halbstrukturiert und unstrukturiert) verwendet werden, und ihre umfangreichen Implementierungsmöglichkeiten machen diese Funktion zu einer universellen Fähigkeit für den Einsatz in vielen Anwendungen und vielen Branchen.Trainierbare BereicheFormXtra.AI 8.4 bietet verbesserte Funktionen zum Auffinden und Extrahieren von Textabschnitten in Dokumenten, die eine ähnliche Bedeutung haben wie die für das Training verwendeten Absätze. Diese Fähigkeit implementiert einen proprietären Ansatz der NLP-Technologie, der mit einer begrenzten Anzahl von Beispielen (3 bis 50) effizient trainiert werden kann. Mithilfe dieser NLP-Technologie kann die Software anspruchsvolle Aufgaben effizient lösen, wie z. B. das Extrahieren von wichtigen Vertragsbedingungen in einem juristischen Dokument, das Extrahieren von benannten Entitäten in unstrukturierten Dokumenten, das Auffinden von Absätzen, die sich auf die juristische Beschreibung von Eigentum in Verträgen beziehen, die Bereitstellung von Stimmungsanalysen und vieles mehr.ParascriptMit der Software von Parascript sparen Unternehmen jährlich über eine Milliarde US-Dollar. Die hochmoderne Software von Parascript nutzt proprietäre KI-Technologien, um robuste Datenerfassungslösungen anzubieten, die bei der Verarbeitung von Dokumenten ein Höchstmaß an Genauigkeit bieten. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme kann Parascript dokumentenorientierte Prozesse in strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Formaten automatisieren und so die menschliche Beteiligung drastisch reduzieren. Parascript hat die Postbranche, die Hypothekenbranche, die Zahlungsabwicklung und Hunderte anderer Prozesse automatisiert.