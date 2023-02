KnowBe4, Inc. ("KnowBe4"), Anbieter der weltweit größten Plattform für Schulungen im Bereich Sicherheitsbewusstsein und simuliertes Phishing, gab heute den Abschluss der Übernahme durch Vista Equity Partners ("Vista") für 24,90 pro Aktie in bar bekannt. Vista Equity Partners ist ein führendes global tätiges Investmentunternehmen, dessen Fokus ausschließlich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Unternehmen liegt.

"Die heute abgeschlossene Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein für das gesamte KnowBe4-Team. Sie spiegelt nicht nur unsere bisherigen Erfolge wider, sondern auch unser Potenzial für weiteres langfristiges Wachstum", so Stu Sjouwerman, Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von KnowBe4. "Vista stellt die Ressourcen und das operative Know-how zur Verfügung, durch die wir den Kundennutzen steigern können. Wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel und die Verwirklichung unserer Ziele, nämlich das schwächste Glied im Bereich der Cybersicherheit zu adressieren."

"Der Faktor Mensch bleibt einer der wichtigsten und dennoch vernachlässigten Aspekte bei der Cybersicherheit", erklärte Michael Fosnaugh, Co-Head des Flagship Fund von Vista und Senior Managing Director. "Die Gelegenheit, ein Business zu skalieren, das für Unternehmen auf der ganzen Welt tatsächlich geschäftskritisch ist, spielt bei Vistas Investitionsansatz und unseren Maßnahmen zur Steigerung der Wertschöpfung eine zentrale Rolle. Dieser Ansatz in Kombination mit Stus Erfolgsbilanz als visionärer Gründer und der nachgewiesenen Produktführerschaft von KnowBe4 macht die Partnerschaft mit dem Unternehmen für uns sehr spannend."

Im Zuge des Abschlusses der Transaktion wurde der Handel mit KnowBe4-Aktien eingestellt und die Aktie ist nicht mehr am Nasdaq Global Select Market notiert.

Morgan Stanley Co. LLC fungierte als Finanzberater und Potter Anderson Corroon als Rechtsberater des Special Committee von KnowBe4. Wilson Sonsini Goodrich Rosati, Professional Corporation fungierte als Rechtsberater für KnowBe4.

Guggenheim Securities, LLC fungierte als Finanzberater und Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater für Vista.

Über KnowBe4

KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 56.000 Organisationen weltweit genutzt. Gegründet wurde KnowBe4 von dem IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman und inzwischen hilft es Unternehmen, den Faktor Mensch bei der Sicherheit einzubeziehen, indem es das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuen Ansatz bei der Schulung des Sicherheitsbewusstseins schärft. Kevin Mitnick, ein international renommierter Cybersecurity-Spezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, hat das KnowBe4-Training auf Basis seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken mitentwickelt. Zehntausende Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren.

Über Vista Equity Partners

Vista ist eine führende weltweit tätige Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 95 Milliarden (Stand: 30. September 2022). Die Gesellschaft tätigt ausschließlich Investitionen in Unternehmen, die in den Bereichen Unternehmenssoftware, Daten und Technologie tätig sind, und setzt dabei auf Private-Equity-, Permanent-Capital-, Kredit- und Public-Equity-Strategien. Der Ansatz von Vista ist darauf ausgerichtet, zugunsten des globalen Ökosystems von Investoren, Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern einen dauerhaften Marktwert zu schaffen. Die Investments von Vista bauen auf einer beträchtlichen langfristigen Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung von technologieorientierten Transaktionen und bewährten, flexiblen Managementtechniken auf, die nachhaltiges Wachstum fördern. Vista ist der Überzeugung, dass die transformative Kraft der Technologie der Schlüssel zu einer noch besseren Zukunft ist: einem gesünderen Planeten, einer intelligenteren Wirtschaft, einer vielfältigen und integrativen Gemeinschaft und einem breiteren Weg zum Wohlstand. Weitere Informationen erhalten Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn, @Vista Equity Partners, und auf Twitter, @Vista_Equity.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005661/de/

Brian W. Steel

media@vistaequitypartners.com

+1-212-804-9170

Kathy Wattman

Public Relations

PR@KnowBe4.com

(727) 474-9950

Ken Talanian

Investor Relations

IR@Knowbe4.com

(727) 286-3584