Positive Resultate einer Testphase im Jahr 2022 führten zur Verlängerung des Programms bis 2023

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, führender externer Anbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die weltweite Einführung seines beliebten Vier-Tage-Wochenprogramms mit dem Namen "Fabulous Fridays!" bis Ende 2023 bekannt. Die Entscheidung, das Programm im Jahr 2023 weiterzuführen, folgte auf positive Resultate für die Mitarbeiter und das Unternehmen während einer sechsmonatigen Testphase in der zweiten Hälfte des Jahres 2022.

Rimini Street hört zu, analysiert und handelt, um einen besseren Arbeitsplatz zu schaffen

Mit der mutigen Entscheidung, im Juli 2022 "Fabulous Fridays!" als Pilotprojekt für eine viertägige Arbeitswoche einzuführen, zollte das Führungsteam von Rimini Street der körperlichen Ermüdung und dem emotionalen Stress Anerkennung, der sich bei der weltweiten Belegschaft in den vergangenen zwei Jahren angesammelt hatte in einer Zeit, in der das Unternehmen weiterhin hervorragende Leistungen erbrachte und gleichzeitig die Pandemie und die wirtschaftlichen Herausforderungen meisterte.

Im Rahmen des Testprogramms 2022 konnten die Mitarbeiter von Rimini Street die Vorteile einer konzentrierten Vier-Tage-Woche und eines Drei-Tage-Wochenendes genießen. Dieses Modell bescherte den Mitarbeitern mehr Entspannung, höhere Konzentration und eine Neuausrichtung im Privat- und Berufsleben.

Die globale Plattform von Rimini Street für Mitarbeiterfeedback, "Make It Better!", erhielt während der Testphase 2022 umfangreiches positives Feedback zu "Fabulous Fridays!". Arbeitskräfte berichteten, wie das Programm der Vier-Tage-Woche ihr persönliches und berufliches Leben zum Besseren verändert hat.

So erklärte beispielsweise ein Mitarbeiter von Rimini Street: "Dank des zusätzlichen freien Tages kann ich persönliche Dinge nachholen, und nach diesem Extra-Tag der Erholung freue ich mich darauf, am Montag die Arbeit wieder aufzunehmen. Ich werde jedem davon erzählen!"

Eine Vier-Tage-Woche, die Nachhaltigkeit, Stabilität und Produktivität in sich vereint

Bei einer Überprüfung der Auswirkungen der Vier-Tage-Woche auf das gesamte Unternehmen und auf die Grundwerte des Unternehmens, die so genannten "4Cs" Company, Clients, Colleagues, and Community (Unternehmen, Kunden, Kollegen und Gemeinschaft) stellte die Unternehmensleitung von Rimini Street fest, dass dieses Programm erhebliche positive Resultate für das Unternehmen, seine Kunden und die Mitarbeiter erzielte. Folglich hat sich die Unternehmensleitung von Rimini Street ebenso wie die weltweite Belegschaft mit Begeisterung für eine Verlängerung des Programms der Vier-Tage-Woche, "Fabulous Fridays!", bis Ende 2023 ausgesprochen.

"Rimini Street respektiert zutiefst die Werte, die das Unternehmen nicht nur zu einem Arbeitsplatz, sondern auch zu einem Zuhause für unsere globale Rimini-Familie machen", sagte Seth Ravin, CEO und Vorsitzender von Rimini Street. "Wir glauben, dass wir durch unsere Bereitschaft, zuzuhören, zu lernen und Rimini Street weiterzuentwickeln, ein preisgekrönter, erstklassiger Arbeitsplatz und Arbeitgeber bleiben können, der von unseren Kollegen und der Branche weltweit anerkannt und geschätzt wird."

"Unser globales Serviceteam, das aus Hunderten von technischen Fachleuten besteht, gedeiht im Rahmen unseres Vier-Tage-Arbeitszeitmodells. Wir bieten weiterhin einen außergewöhnlichen Service und lösen einige der komplexesten Technologiefälle in der Branche mit unserer branchenführenden, garantierten 10-minütigen Reaktionszeit für dringende Fälle, und das 24 Stunden am Tag und 365 Tage die Woche. Wir sorgen dafür, dass unsere zahllosen Kunden reibungslos und optimal arbeiten können, während unser Team eine bessere Work-Life-Balance genießt", so Craig Mackereth, Senior Vice President of Global Support Delivery bei Rimini Street.

Weitere Informationen über die preisgekrönte Kultur und die Karrieremöglichkeiten bei Rimini Street finden Sie unter www.riministreet.com/careers.

