Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Vereinigten Arabischen Emirate (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, (MoFAIC) hat Seine Exzellenz Dr. Abdulla Al Mandous, den Generaldirektor des Nationalen Zentrums für Meteorologie (NCM), zum offiziellen Kandidaten der VAE für den Vorsitz der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ernannt. Derzeit ist Dr. Al Mandous Ständiger Vertreter der VAE bei der WMO und Präsident der WMO-Regionalvereinigung II (Asien).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005581/de/

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Meteorologie und Klimawissenschaft ist Dr. Al Mandous in der weltweiten Wetter- und Klima-Community bekannt und wurde von der WMO im April 2021 in das Expertenteam für Wetterveränderungen aufgenommen.

Dr. Abdulla Al Mandous kommentiert: "Die offizielle Mitteilung der Vereinigten Arabischen Emirate zur Unterstützung meiner Kandidatur für die WMO-Präsidentschaft bekräftigt die Bedeutung, die das Land der Meteorologie, dem Wetter, dem Klima und den hiermit verbundenen Wasser- und Umweltproblemen beimisst. Für die VAE hat es höchste Priorität, ihr Fachwissen und Humankapital mit anderen nationalen und globalen Organisationen zusammenzuführen, um die Entwicklung umfassender Frühwarnsysteme zum Schutz von Menschenleben vor den Auswirkungen von Naturkatastrophen voranzutreiben."

Shaima Mohammed Al Ali, Director of International Organisations beim MoFAIC, erklärt: "In einer Zeit, in der die Welt aufgrund des Klimawandels vor zahlreichen Herausforderungen steht, sowie vor dem Hintergrund der Präsidentschaft der VAE bei der COP 28 im November 2023, kommt die Kandidatur von Dr. Abdulla Al Mandous für den WMO-Vorsitz aufgrund seiner Erfahrung und Erfolgsbilanz bei der Führung mehrerer nationaler, regionaler und internationaler meteorologischer Einrichtungen zur rechten Zeit. Er ist die richtige Wahl, um die WMO in die Zukunft zu führen und dafür Sorge zu tragen, dass die Organisation auch weiterhin eine bedeutende Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung der Nationen rund um den Globus spielen wird."

Als offizieller Kandidat der VAE für die WMO-Präsidentschaft strebt Dr. Al Mandous die Beschleunigung einer international koordinierten Initiative an mit dem Ziel, dem Aufruf des UN-Generalsekretärs zu folgen und sicherzustellen, dass "alle Menschen auf der Erde in den nächsten fünf Jahren Schutz durch Frühwarnsysteme erhalten". Sein Fünf-Säulen-Ansatz beinhaltet die Unterstützung der Rolle der Präsidenten der Regionalverbände und der Ständigen Vertreter, die Implementierung von "Frühwarnsystemen für alle", die Förderung der High-Resolution Climate Computing Research, die Anerkennung der WMO durch die globale Gesellschaft sowie proaktive Maßnahmen in den Bereichen Wassersicherheit und Forschung zu erneuerbaren Energien.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005581/de/

Contacts:

Salam Shehady, 00971553584520

sshehady@apcoworldwide.com