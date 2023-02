Programmverbesserungen bieten einfachere Geschäftsabwicklung, betriebliche Effizienz und ein Bonussystem für Partner, die Kunden Technology Intelligence liefern

Snow Software, der weltweit führende Anbieter von technologischen Informationen, kündigte heute ein neues globales Partnerprogramm an, das es Partnern ermöglichen soll, Kunden bei komplexen Marktherausforderungen in Bezug auf Kostenmanagement und Risikominderung zu unterstützen und gleichzeitig mit Snow effizienter und effektiver Werte zu schaffen. Das neue Programm zielt darauf ab, das exponentielle Wachstum im Snow-Channel-Ökosystem voranzutreiben und neue Möglichkeiten für Partner zu schaffen, einen geschätzten und wachsenden Markt für Technology Intelligence im Wert von 11,5 Milliarden US-Dollar zu erschließen.

Das neue Snow-Partnerprogramm wurde in Zusammenarbeit mit dem aktuellen Channel-Ökosystem entwickelt und bietet eine bessere Unterstützung für mehrere Geschäftsmodelle von Partnern, es begünstigt die Schaffung wertschöpfender Dienste und führt durch die Nutzung der Snow-Technologie zu konkreten Kundenerfolgen. Das Programm enthält mehr Partneranreize und -prämien als das bisherige und vereinfacht gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Snow, um gemeinsame Kunden besser betreuen zu können.

"Das heutige Wirtschaftsklima verlangt mehr von der IT-Technologieumgebung jedes einzelnen Unternehmens, was bedeutet, dass unsere Partner eine höhere Verantwortung tragen, Sichtbarkeits-, Governance- und Optimierungsdienste für ihre Kunden bereitzustellen", sagte Vinod Chumber, Vice President of Ecosystem Sales bei Snow. "Um sicherzustellen, dass unsere Partner exzellente Resultate liefern können, war es wichtig, ein neues Programm zu schaffen, das sie durch die richtigen Ressourcen, Schulungen und Lösungen besser zum Erfolg befähigt. Als partnerorientierte Organisation glauben wir, dass unser neues Programm zusammen mit unserer Snow Atlas-Plattform eine leistungsstarke Kombination ist, um den turbulenten Markt zu bewältigen, mit dem Kunden und Partner heute konfrontiert sind. Das neue Programm ist erst der Anfang, da wir weiterhin in unsere Partner investieren und an einem reichhaltigen Ökosystem arbeiten, das die Vision von Technology Intelligence vorteilhaft nutzen kann."

Um Transparenz auf dem Markt zu schaffen, wird das Partnerportal Echtzeit-Dashboards enthalten, die die starke Erfolgsbilanz und Spezialisierung der jeweiligen Partner verdeutlichen, um Kunden einen Einblick zu geben, welche Partner ihrem Bedarf am besten entsprechen. Das neue Framework wird Channel-Konflikte beseitigen und Partner in die Lage versetzen, neue Mehrwertdienste zu entwickeln und eng mit den größeren Snow-Teams zusammenzuarbeiten, um den Kundenerfolg voranzutreiben. Zu den neu hinzugefügten Programmvorteilen gehören:

Verkaufsprämien und Punktesystem zur Anerkennung des Einsatzes den Einzelpersonen innerhalb der Partnerorganisation leisten;

zur Anerkennung des Einsatzes den Einzelpersonen innerhalb der Partnerorganisation leisten; Selbstbedienungsfunktionen zur Schaffung neuer operativer Effizienzen innerhalb des Partnerportals;

zur Schaffung neuer operativer Effizienzen innerhalb des Partnerportals; Geschäftsentwicklungsfonds zur Vermarktung und Förderung von Verkaufsangeboten von Partnern, die auf der Snow-Technologie aufbauen;

zur Vermarktung und Förderung von Verkaufsangeboten von Partnern, die auf der Snow-Technologie aufbauen; Shadowing-Programme zur Förderung des Kundenerfolgs und Einführung der Best Practices und Zertifizierungsmöglichkeiten von Snow;

zur Förderung des Kundenerfolgs und Einführung der Best Practices und Zertifizierungsmöglichkeiten von Snow; Kostenloser Zugriff auf Snow-E-Learning , um Partner mit den neuesten Kenntnissen über das Produkt- und Lösungsportfolio von Snow auszustatten;

, um Partner mit den neuesten Kenntnissen über das Produkt- und Lösungsportfolio von Snow auszustatten; Snow Champion-Programm zur Anerkennung und Belohnung Einzelner für ihren Beitrag zur Snow-Community; und

zur Anerkennung und Belohnung Einzelner für ihren Beitrag zur Snow-Community; und Laufende Gelegenheiten für Anerkennungen und Prämien, einschließlich jährlicher Partnerauszeichnungen zur Feier des Erfolgs, Prämien für gemeinsame Erfolgsgeschichten mit Kunden und mehr.

"Unsere Kunden brauchen leistungsstarke Lösungen und Tools, um handfeste geschäftliche Resultate zu liefern, die IT-Gesamtkosten zu senken und Risiken zu mindern", sagte Shadi Khoshab, Global Director, ITAM Software Sourcing Services bei SoftwareOne. "Durch die Verbesserung und Weiterentwicklung seines Partnerprogramms demonstriert Snow Engagement für unsere strategische Beziehung und trägt dazu bei, unser gemeinsames Geschäft voranzutreiben, indem es unseren Kunden unschätzbare, instruktive Erkenntnisse vermittelt, die eine erfolgreiche digitale Transformation unterstützen."

Zusätzlich zum Gesamtprogramm engagiert sich Snow für die Veröffentlichung fortlaufender Produktfunktionen, die speziell darauf abzielen, die Partner-Community zu unterstützen. Kürzlich hat Snow für Partner zwei neue Funktionen in Snow Atlas eingeführt, damit sie ihre Kunden durch verbesserte Funktionen zur Zusammenarbeit besser unterstützen können. Kunden können Partnern jetzt direkten Zugriff auf ihre Snow Atlas-Plattform gewähren, sodass Partner Kundenumgebungen in der Cloud verwalten können. Darüber hinaus können Partner jetzt in Snow Atlas mit einem Selbstbedienungs-Tool Agentenpakete erstellen, ohne den Snow Support in Anspruch nehmen zu müssen, so dass die End-to-End-Bereitstellung effizienter wird.

Das neue Snow-Partnerprogramm wird noch in diesem Jahr für alle Partner verfügbar sein. Für weitere Informationen zum Snow-Partner-Ökosystem oder um Snow-Partner zu werden, besuchen Sie bitte: https://www.snowsoftware.com/global-partner-program/.

Über Snow Software

Snow Software verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Technologiekonsum verstehen und verwalten. Unsere Plattform für technologische Informationen bietet umfassende Sichtbarkeit und kontextbezogene Einblicke über Software, SaaS, Hardware und die Cloud. Mit Snow können IT-Führungskräfte Ressourcen effektiv optimieren, die Leistung verbessern und operative Agilität in einer hybriden Welt ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.snowsoftware.com

