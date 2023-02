Orion Hindawi wird Executive Chairman of the Board

Tanium, ein führendes IT-Operations- und Sicherheitsunternehmen und Premier-Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), gab heute die Ernennung von Dan Streetman zum Chief Executive Officer bekannt. Orion Hindawi, der Mitgründer und aktuelle CEO von Tanium, wird die Rolle des Executive Chairman übernehmen. In dieser neuen Funktion wird Orion Hindawi weiterhin die strategische Vision und technische Innovation von Tanium mitbestimmen und seine Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern und Kunden von Tanium fortsetzen. David Hindawi, Mitgründer von Tanium, wird "Chairman emeritus".

In seiner neuen Position wird Streetman weiterhin das Commitment von Tanium zum Schutz von Unternehmen, Organisationen und der dort tätigen Menschen stärken und gleichzeitig kundenseitige Operationen, Partner- und Produktstrategie sowie Entwicklung festigen und weiterentwickeln.

Streetman wird auf der starken Marktentwicklung aufbauen, die Tanium verzeichnen konnte. Dazu zählen das letzte Jahr, ein Rekordgeschäftsjahr für Tanium hinsichtlich Umsatz und Neukundenakquise, wirkungsvolle Neuprodukteinführungen und die schnelle Annahme der Converged Endpoint Management-Plattform von Tanium.

Streetman bringt umfassende Erfahrung und Expertise zu Tanium. Zuletzt war er CEO von Allvue Systems, davor CEO von TIBCO Software Inc. Früher in seiner Laufbahn war Streetman für umfassende datenorientierte Transformationen bei BMC, Salesforce und C3.ai verantwortlich.

"Tanium ist ein missionsbestimmtes Unternehmen, dessen Verpflichtung, den Anforderungen der Kunden zu dienen, ihresgleichen sucht", so Streetman. "Während die digitale Transformation weiterhin Komplexitäten schafft und die Cybersecurity-Landschaft auf den Kopf stellt, benötigen Unternehmen eine umfassende Endpunktmanagement-Plattform, die sowohl ihre Organisationen als auch ihre Menschen schützt und ihnen gleichzeitig ermöglicht, den Punkt-Produkt-Proliferation-Zyklus zu durchbrechen, bei dem die Sicherheit von Kunden leider noch mehr beeinträchtigt ist. Es ist eine große Chance für mich, Tanium zu leiten, und ich verschreibe mich ganz dem Ziel, die Mission des Unternehmens voranzutreiben, um in ungewissen Zeiten für Gewissheit zu sorgen."

"Tanium zu gründen und als CEO zu leiten war mir eine große Ehre, sowohl in persönlicher wie auch beruflicher Hinsicht", sagte Orion Hindawi. "Was als Idee begann, Unternehmen angesichts der wachsenden digitalen Abhängigkeit und zunehmenden Cyberangriffen zu schützen, hat sich zum führenden Unternehmen im Endpunktmanagement-Bereich gemausert. Dan ist eine Führungspersönlichkeit, die unsere Werte teilt, und ich bin stolz darauf, dass er mithelfen wird, das nächste Kapitel der Tanium-Geschichte zu schreiben. Ich habe vollstes Vertrauen in seine Vision und seine Fähigkeit, das Wachstum unseres Unternehmens auf verantwortungsbewusste Weise zu fördern."

Mit seiner Converged Endpoint Management-Plattform (XEM) ist Tanium jetzt der führende Anbieter und liefert Echtzeit-Transparenz, Kontrolle und Abhilfe mithilfe einer einzigen Plattform. Darüber hinaus expandiert Tanium seine Plattformkapazitäten, damit Unternehmen die Endbenutzer-Produktivität verbessern und Fernarbeitern eine optimale digitale Arbeitserfahrung bieten können. Durch die Integration von Digital Experience Management-Funktionen mit XEM ist Tanium optimal aufgestellt, um in diesem neuen Marktsegment frühzeitig eine Führungsposition einzunehmen.

Streetman ist das neueste Mitglied eines Führungsteams mit einem umfassenden Erfahrungsschatz, darunter Bina Chaurasia, Chief administrative and Operating Officer; Charles Ross, Chief Customer Officer; Marc Levine, Chief Financial Officer; Nic Surpatanu, Chief Product Officer; Steve Daheb, Chief Marketing Officer; Tobias Julén, Chief People Officer und Tyker Fagg, Chief Revenue Officer.

