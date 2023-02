Die neuen ScreenForce-Produkte sind mit dem begehrten Zeichen "Designed for Samsung" versehen

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geräteschutz stellt heute seine ScreenForce TrueClear Curve Displayschutzfolien für die neue Samsung Galaxy S23 Serie vor. Diese Produkte haben nicht nur Belkins strenge Tests in Bezug auf die Qualität von Design und Technik bestanden, sondern haben auch über das Samsung Mobile Accessory Partnership Program (SMAPP) das Kennzeichen "Designed for Samsung" erhalten.

"Belkin ist seit 40 Jahren in Bezug auf Innovation und Technologie Marktführer für Zubehör. Menschen vertrauen uns, was die Herstellung der weltbesten Produkte zum Verbinden, zur Stromversorgung und zum Schutz ihrer Geräte betrifft, und sie wissen, dass unsere Kunden und Partner bei uns an erster Stelle stehen," so Steve Malony, CEO, Belkin. "Das Kennzeichen von Samsung bedeutet, dass unsere Kunden sich darauf verlassen können, dass ein Produkt von Belkin perfekt für Ihr brandneues Gerät konzipiert wurde."

Belkin ScreenForce TrueClear Curve Displayschutzfolien mit Blaulichtfilter gibt es für alle drei neuen Geräte von Samsung. Sie sind auf die Betonung des Designs der Geräte ausgelegt. Diese ultradünnen, kristallklaren Produkte reduzieren bis zu 20 des Blaulichts.1

Weitere Produkteigenschaften:

Speziell auf Kompatibilität mit dem Ultraschall-Fingerabdrucksensor von Samsung abgestimmt

Antimikrobielle Beschichtung schützt das Produkt vor mikrobiellem Wachstum

Anti-Fingerprint-Beschichtung verhindert Kratzer, Abnutzung und Flecken auf der Oberfläche

Die enthaltene Positionierungsschale dient zur nahtlosen, blasenfreien Applikation zu Hause

Umfassende Tests nach optometrischen Standards gewährleisten ultimative Klarheit

Vollflächiger Schutz

In ausgewählten Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt wird eine kostenlose, professionelle Applikation angeboten

Belkin ist marktführend, was innovative Methoden betrifft, nachhaltige Prozesse und Materialien in die Herstellung und Verpackung seiner Produkte einzubeziehen. Die Verpackung ist plastikfrei und besteht zu 100 aus recycelten Materialien.

Die ScreenForce TrueClear Curve Displayschutzfolien für Samsung Galaxy S23 Geräte sind jetzt bei ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Asien und Europa erhältlich und werden auch bald für 44,99 USD auf Belkin.com verfügbar sein. Mehr zu Belkin und seinem Produktangebot für die neue Galaxy Serie von Samsung finden Sie auf: https://www.belkin.com/shop-by/solutions/samsung-galaxy-accessories/.

Pressemappe:

Weitere Informationen und hochauflösendes Bildmaterial stehen HIER zum Download bereit

Über Belkin

Belkin, ein führender Anbieter für Zubehör, stellt viele Lösungen bereit, die im Audiobereich, zum Schutz, zur Sicherheit, Stromversorgung, Konnektivität, Produktivitätssteigerung und Heimautomatisierung verwendet werden können und auf eine breite Palette an Unterhaltungselektronik und Enterprise-Umgebungen abgestimmt sind. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen Usern täglich zu Hause, auf der Arbeit oder unterwegs neue Möglichkeiten. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich immer noch von den Anwendern selbst sowie dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren lässt.

1 Sie reduzieren die Lichtintensität und filtern schädliches Blaulicht im Bereich 435-440 nm.

