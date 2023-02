Die CEA Group (CEA) freut sich, eine spannende und exklusive Investition in Cyber und Intel in Europa bekannt zu geben.

Von Rheingold Capital beratene Fonds haben 100 der Anteile von den Spezialisten für Cybersicherheit SIM und ATECS erworben.

Von der Rheingold Capital GmbH beratene Fonds haben 100 der Anteile an der Secure Information Management GmbH ("SIM", Deutschland) und der ATECS AG ("ATECS", Schweiz) von der deutschen Zech Group erworben.

Eine Tochtergesellschaft der CEA Group CEA Group, einem in Tampa, Florida, ansässigen Investmentbanking- und alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen, hat eine strategische Investition getätigt. CEA wurde 1973 gegründet und hat seine Aktivitäten auf die Bereiche Cybersicherheit, Nachrichtendienste und Raumfahrttechnologie ausgeweitet.

Die SIM Group ist ein führender Hersteller und Anbieter fortschrittlicher, maßgeschneiderter elektronischer Technologielösungen für Anwendungen in den Bereichen Cybersicherheit und Geheimdienste. Die fortschrittlichen digitalen Lösungen des Unternehmens werden seit mehr als 20 Jahren an nationale und internationale Sicherheits-, Geheimdienst- und Verteidigungsbehörden in Europa, dem Nahen Osten, Asien sowie Süd- und Mittelamerika geliefert.

SIM und ATECS werden ihre Geschäftsaktivitäten als Komplettanbieter für die Nachrichtendienste auf allen relevanten internationalen Märkten weiter ausbauen.

Dr. Henning Walf, Managing Partner von Rheingold Capital: "Wir haben einen etablierten, äußerst vertrauenswürdigen und angesehenen Akteur im Sicherheitssektor erworben, der führende Technologien und erstklassige Lösungen für nationale Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste in allen relevanten Märkten anbietet. Wir werden uns bemühen, weitere Expansionsmöglichkeiten zu nutzen und die Geschäftsbasis auf der Grundlage des einzigartigen Know-hows des Unternehmens zu erweitern und von dem schnell wachsenden Markt für solche Lösungen zu profitieren.

Der Vorstandsvorsitzende Rick Michaels erklärte: "Wir freuen uns, dass wir uns an der Investmentgruppe beteiligen, die an der Seite europäischer Investoren eine strategische Beteiligung erwirbt. Wir werden die Möglichkeiten für eine internationale Expansion sowohl durch organische Gruppenakquisitionen als auch durch internationale Joint Ventures prüfen, wenn die Märkte für diese Art von Dienstleistungen geeignet sind. CEA wird dem Unternehmen als strategischer Berater zur Seite stehen."

Über Rheingold Capital

Die Rheingold Capital ist eine Industrieholding, die in mittelständische Unternehmen in ganz Westeuropa investiert und über Büros in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien verfügt. Rheingold konzentriert sich auf die Ausgliederung von Unternehmen und sein engagiertes internationales Team stellt sein umfassendes Fachwissen den operativen Unternehmen und Unternehmensverkäufern zur Verfügung.

Über CEA Group

CEA wurde 1973 gegründet und ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Investmentbanking. Mit einem Team erfahrener Mitarbeiter auf der ganzen Welt verfügt CEA über eine unvergleichliche Tiefe und Breite an Branchenkenntnissen, Fachwissen und langjährigen Branchenbeziehungen. CEA hat in mehr als 60 Ländern über 1.000 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 60 Milliarden Dollar abgeschlossen. Der gute Ruf und die Erfolgsbilanz von CEA beruhen auf der Bereitstellung innovativer, wertschöpfender Lösungen und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.

CEAAtlantic Advisors, LLC ist ein bei der FINRA registrierter Broker-Dealer und Mitglied der SIPC.

CEA

J. Patrick Michaels, Jr.

Chairman CEO

rmichaels@ceaworldwide.com

+1 813-226-8844

Rheingold Capital

Henning Walf

Managing Partner

walf@rheingold.capital

+49 221-3989-3421