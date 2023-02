Jährlicher, auf die Branche ausgerichteter Pitch-Wettbewerb zur Förderung von Photonik-Innovationen im Gesundheitswesen und in der Spitzentechnologie

Gestern wurde bei einer Zeremonie während der SPIE Photonics West Swave Photonics mit ihren Holographic eXtended Reality Chips, die auf einer proprietären diffraktiven Photonik-Technologie basieren als Gewinner des mit 10.000 USD dotierten Hauptpreises der 13. jährlich stattfindenden SPIE Startup Challenge bekannt gegeben.

Jenoptik's Ralf Kuschnereit, far left, Swave Co-Founder and Chief Product Officer Theo Marescaux, Swave CEO Mike Noonen, and 2023 SPIE Vice President Peter de Groot. Credit: Joey Cobbs.

QART Medical, das Biophotonik und Daten für die 3D-Analyse von Spermazellen während der IVF einsetzt, erhielt 5.000 USD für den zweiten Platz. PhosPrint belegte den dritten Platz und erhielt 2.500 USD für seine neuartige Bioprinting-Technologie, die menschliches Gewebe in vivo während einer Operation repariert. Alle Geldpreise werden von Jenoptik, dem Gründungspartner der SPIE Startup Challenge, bereitgestellt.

Die SPIE Startup Challenge, ein Pitch-Wettbewerb, der jährlich von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, veranstaltet wird, präsentiert neue Unternehmen, Produkte und Technologien, die kritische Anforderungen durch den Einsatz von Photonik in den Bereichen Gesundheitswesen und Spitzentechnologie ansprechen. Die diesjährigen Finalisten beinhalteten Innovationen in den Bereichen medizinische Diagnostik, medizinische Bildgebung, Lebensmittelsicherheit und Displaytechnologie.

"Es ist ein Privileg, vor einem so angesehenen Publikum zu präsentieren", sagt Mike Noonen, CEO von Swave Photonics. "Die Teilnahme an der Startup Challenge war an sich schon eine Auszeichnung, aber tatsächlich den ersten Platz zu belegen, nun, unser Team ist sehr begeistert. Wir möchten uns wirklich bei den Sponsoren, SPIE und Photonics West für diese Möglichkeit bedanken."

"Es ist sehr schön, diese Anerkennung zu erhalten", sagt Alon Shalev, CEO und Mitbegründer von QART Medical. "Die Richter haben uns sehr unterstützt und uns gestern in der Vorbereitungssession gute Einblicke gewährt. Ich denke, SPIE Photonics West ist eine wunderbare, wunderbare Veranstaltung und eine großartige Möglichkeit, Menschen zu sehen und zu treffen. Es ist immer schön, anerkannt zu werden, und das hier fühlt sich wie ein echter Erfolg an."

"Es war eine großartige Erfahrung für mich", fügt Ioanna Zergioti, Chief Technology Officer und Mitbegründerin von PhosPrint, hinzu. "Es war aufregend für uns, die Möglichkeit zu haben, unser Startup bei der SPIE Startup Challenge zu präsentieren. Es war besonders toll, mit den Juroren zu arbeiten und Feedback von erfahrenen Investoren aus der Branche zu erhalten."

Die SPIE Startup Challenge 2023 wurde unterstützt von Gründungspartner Jenoptik, den Hauptsponsoren Edmund Optics, Hamamatsu, MKS Instruments und Thorlabs sowie den unterstützenden Sponsoren NextCorps Luminate und Photonics Media. Die Juroren des Wettbewerbs, die die Anwendungen auf ihre Geschäftsmodelle, Finanzfälle und Wettbewerbsvorteile prüften, umfassten Kristin Holzhey von Jenoptik, Marc D. Himel von MKS Instruments, Agnes Hübscher von Edmund Optics, Sujatha Ramanujan von NextCorps Luminate, Richard Oberreiter von Hamamatsu Ventures und Garrett Cole von Thorlabs.

Lichtbasierte Technologien ermöglichen Entwicklungen in immer mehr Bereichen, vom Gesundheitswesen und der Hochgeschwindigkeitskommunikation bis hin zur Quanteninformatik, AR/VR/MR und selbstfahrenden Fahrzeugen. Die SPIE Startup Challenge ist ein jährlicher unternehmerischer Pitch-Wettbewerb für neue Unternehmen, die Optik und Photonik nutzen, um innovative Produkte, Anwendungen und Technologien zu erstellen. Zu den Gewinnern der Startup Challenge, die über einen größeren kommerziellen Erfolg verfügen, gehören Cellino Biotech, Double Helix Optics, PhotoniCare, C. Light Technologies, Circle Optics und In A Blink.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Unternehmen zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet und führt ihre Mitglieder weltweit über branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library und Möglichkeiten zur Karriereentwicklung zusammen. In den letzten fünf Jahren hat SPIE über 22 Millionen USD für die internationale Gemeinschaft der optischen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, einschließlich Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Schenkungen und die Entwicklung öffentlicher Richtlinien. www.spie.org.

