Köln (ots) -Auch nach dem Finale der WDR Charity-Aktion am 22. Dezember waren die Spendenkonten weiter geöffnet: So sind bis Ende Januar noch einmal 1,1 Millionen Euro dazu gekommen. Die crossmediale Aktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" endet nun mit einer Rekord-Spendensumme von etwas mehr als 10,6 Millionen Euro. Dank dieses Erfolgs können die 50 ausgewählten Hilfsprojekte von "Aktion Deutschland Hilft" realisiert werden.WDR-Intendant Tom Buhrow zeigte sich "tief beeindruckt, wie viele Menschen im Westen die WDR Charity-Aktion unterstützt haben."Im Mittelpunkt: Das WDR 2 WeihnachtswunderMit 7,4 Millionen Euro wurde der Großteil der Spenden durch das "WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft" erzielt. Vom 18. bis zum 22. Dezember hatten die Moderator:innen Steffi Neu, Sabine Heinrich, Jan Malte Andresen und Thomas Bug rund um die Uhr live aus einem Glasstudio in Dortmund gesendet - und Spenden gesammelt.Neben den Wunschtiteln der Zuschauer:innen, die mit einer Spende verbunden waren, gab es vor Ort auch Live-Musik-Acts. Das Moderatoren:innenteam hat neben zahlreichen prominenten Gästen vor allem auch Menschen aus dem Westen empfangen, die sich mit eigenen Spendenaktionen am WDR 2 Weihnachtswunder beteiligt hatten. Per Live-Stream verfolgten gut eine Million Menschen das Event. Es war die größte und aufwendigste Spendenaktion, die WDR 2 jemals organisiert hat.Das WDR 2 Weihnachtswunder fand im Rahmen der Charity-Aktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" statt: Vom 28. November bis 22. Dezember 2022 hatte der WDR zusammen mit "Aktion Deutschland Hilft" zum Spenden aufgerufen - und die crossmediale Aktion mit einem vielfältigen Programm auf allen Kanälen begleitet. Hierzu gehörten auch eine große Spenden-Show im WDR Fernsehen und eine umfangreiche Berichterstattung in den Lokalzeiten. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen in NRW war enorm groß: Bereits bis zum Finale zwei Tage vor Weihnachten waren insgesamt gut 9,5 Millionen Euro zusammengekommen.Mehr Informationen rund um die WDR Charity-Aktion gibt es auch online unter: http://derwestenhilft.wdr.deFotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5431184