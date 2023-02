STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zur Klima- und Wirtschaftspolitik der EU

Es ist richtig und wichtig, dass Europa schnell auf das Subventionsprogramm der USA reagiert. Washington pumpt mit dem Inflation Reduction Act Milliardensummen in den grünen Umbau der eigenen Wirtschaft. Im Gegenzug will die EU ihren Mitgliedsländern nun ebenfalls erlauben, gezielt Unternehmen zu unterstützen, die in umweltfreundliche Technologien investieren. Das schützt nicht nur das Klima, sondern auch die heimische Industrie. Doch ist auf diesem Weg größte Umsicht geboten, denn Subventionen sind kein Allheilmittel. Zu Recht befürchten ärmere EU-Länder im Süden oder Osten, weiter abgehängt zu werden. Der Grund: reiche Staaten wie Deutschland können einem Konzern etwa beim Aufbau einer Batteriefertigung wesentlich bessere Bedingungen bieten. Die bereits bestehende wirtschaftliche Spaltung Europas würde weiter vorangetrieben./yyzz/DP/zb