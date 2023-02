HALLE (dpa-AFX) - 'Mitteldeutsche Zeitung' zur Ukraine

Das Ziel sollte klar sein: Russland darf aus dem brutalen Krieg keinen territorialen Nutzen ziehen. Die Truppen seines Präsidenten Wladimir Putin müssen hinter die bis zum 24. Februar 2022 existierenden Linien zurück. Dann lässt sich eventuell verhandeln. Würde darüber im Westen Konsens herrschen, ließen sich die Mittel daraus relativ leicht ableiten - also die Waffensysteme, die man der Ukraine geben will. Dass dies nicht geschieht, ist fatal. Nicht bloß, weil sich die gleichen Debatten wie in einem Mühlrad drehen, sondern auch, weil es ein Angstsymptom ist. Wer gegenüber Putin keine unmissverständlichen Signale der Stärke setzt, gibt damit zu erkennen, dass er am Ende zurückweicht. Der Angstmacher im Kreml wird daraus seine Schlüsse ziehen.