BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste können in Bussen und Bahnen ab diesem Donnerstag bundesweit selbst über das Tragen einer Corona-Schutzmaske entscheiden. Die Tragepflicht entfällt bundesweit in Bussen und Bahnen im Fernverkehr. Parallel dazu wird die Vorschrift in den übrigen neun Bundesländern aufgehoben, in denen sie im Regionalverkehr bisher noch galt. Im Fernverkehr sollte die Pflicht ursprünglich noch bis Anfang April bestehen bleiben. Per Verordnung hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Auslaufen aber auf den 2. Februar vorgezogen./maa/nif/DP/zb