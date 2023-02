mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Personalie

mobilezone Gruppe mit neuer Führungsstruktur



02.02.2023 / 06:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 2. Februar 2023 CEO Markus Bernhard wird per 30. Juni 2024 als CEO der mobilezone Gruppe zurücktreten und als VR-Delegierter die strategische Weiterentwicklung, die Investorenbeziehungen und den Bereich M&A des Unternehmens weiterhin verantworten. Roger Wassmer, CEO mobilezone Schweiz, und Wilke Stroman, CEO mobilezone Deutschland, werden die Gruppenleitung als Co-CEOs per 1. Juli 2024 übernehmen. Per 30. Juni 2024 wird Markus Bernhard auf eigenen Wunsch von der Funktion als CEO der mobilezone Gruppe zurücktreten, die er seit 2014 innehat. Die Gruppenleitung wird per 1. Juli 2024 gemeinsam als Co-CEOs von Roger Wassmer (seit 2020 CEO von mobilezone Schweiz) und Wilke Stroman (seit 2020 CEO von mobilezone Deutschland) übernommen. Unverändert Mitglied der Gruppenleitung bleibt Andreas Fecker (seit 2014 CFO der mobilezone Gruppe). Die beiden Ländergesellschaften Schweiz und Deutschland von mobilezone werden auch weiterhin von Roger Wassmer respektive Wilke Stroman geführt. Unter der Leitung von Markus Bernhard erfolgte in den letzten Jahren eine klare Fokussierung bei der mobilezone Gruppe, womit die beiden Ländergesellschaften ihre führenden Positionen in der Schweiz und in Deutschland stärken konnten. Markus Bernhard wird als CEO bis 30. Juni 2024 und danach als Delegierter des Verwaltungsrats die strategische Weiterentwicklung, die Investorenbeziehungen und den Bereich M&A des Unternehmens weiterhin verantworten. Er wird bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2023 zur Wahl in den Verwaltungsrat der mobilezone Gruppe vorgeschlagen und Peter K. Neuenschwander ersetzen, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Olaf Swantee, Präsident des Verwaltungsrates der mobilezone Gruppe, sagt: «Wir danken Markus Bernhard bereits jetzt herzlich für seinen grossen Einsatz, den er in den vergangenen 16 Jahren gewinnbringend für unser Unternehmen erbracht hat. Dank seiner Führung erreichte die mobilezone Gruppe durch verschiedene Akquisitionen die marktführende Stellung in Deutschland im Online-Geschäft und in der Schweiz wurde die Marktleader-Stellung als unabhängiger Telekomspezialist weiter ausgebaut. Wir freuen uns sehr auch weiterhin von seinem Wissen und seiner Erfahrung profitieren zu dürfen. Gleichzeitig wünschen wir Roger Wassmer und Wilke Stroman viel Freude und Erfolg mit ihrer zusätzlichen beruflichen Herausforderung. Mit der geplanten zukünftigen Ernennung zu CO-CEOs ist die Kontinuität an der Spitze der mobilezone Gruppe bestmöglich gewährleistet.» Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF) Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende Markus Bernhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding ag mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

