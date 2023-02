"In der klassischen Industriegesellschaft wussten wir noch, was wir brauchten, und kauften es uns, wenn das Geld dafür reichte. Heute lassen wir uns sagen, was wir wollen, obwohl wir es nicht brauchen, und kaufen es dann, nicht selten auch, wenn das Geld dafür nicht reicht."Sie kennen meine Kolumne mittlerweile und wissen, dass ich gern einmal ein wenig dick auftrage, damit die Botschaft ankommt. Das ist auch heute der Fall, wobei ich aber der Überzeugung bin, dass die Wahrheit nicht so fern von dem liegt, was ich hier niederschreibe. Reden wir also über Wertschöpfung! von Martin Neff, Chefökonom Raiffeisen Wertschöpfung ist zunächst mal eine äusserst kreative...

Den vollständigen Artikel lesen ...