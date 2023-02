Basel, 2. Februar 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hat heute bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat folgende Ernennungen vorgenommen hat:

Teresa Graham, derzeit Leiterin Global Product Strategy bei Roche Pharmaceuticals, wird per März 2023 als Chief Executive Officer (CEO) von Roche Pharmaceuticals und Mitglied der Konzernleitung mit Sitz in Basel ernannt. Gleichzeitig wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Executive Vice President von Global Product Development mit Sitz in South San Francisco, Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Beide werden an Thomas Schinecker berichten, der im März 2023 CEO der Roche Gruppe wird.

Severin Schwan: «Ich freue mich sehr, dass wir eine strategische Führungskraft wie Teresa Graham als CEO von Roche Pharmaceuticals berufen können. Sie bringt ein umfassendes Verständnis für unser globales Geschäft und alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit mit.» Schwan weiter: «Levi Garraway ist eine hervorragende Ergänzung der erweiterten Konzernleitung. Ich schätze seine wissenschaftliche und datenbasierte Herangehensweise sowie sein Engagement für eine bessere Gesundheitsversorgung durch Medikamente.»

«Teresa Graham ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit mit strategischem und wissenschaftlichem Verständnis und einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz. Ich freue mich sehr über Ihre Ernennung als CEO Pharmaceuticals », so Thomas Schinecker und ergänzt: «Ebenso freue ich mich, dass Levi Garraway, ein beeindruckender Kliniker und Wissenschaftler, in die erweiterte Konzernleitung eintreten wird. Unser Fokus und unsere Verpflichtung gilt weiterhin der Wissenschaft und der Innovation - beide sind Grundpfeiler einer starken Medikamenten-Pipeline und unseres zukünftigen Erfolgs.»

Teresa Graham (49) trat 2005 in den Bereich Produktmanagement von Genentech ein. Im Jahr 2010 wurde sie Sales Manager, bevor sie die Position als Marketing Director für Rituxan Immunologie und anschließend für Actemra übernahm. Ihr Verantwortungsbereich wurde mit der Ernennung zur Senior Director für Field Reimbursement Management im Jahr 2013 und anschließend zur Lifecycle Leader für Actemra erweitert. Bis 2017 leitete sie wesentliche Bereiche des Portfolios für Genentech, bis sie 2019 in ihre aktuelle Position berufen wurde und nach Basel zog. Sie ist Absolventin der George Washington University mit einem Bachelor of Business Administration Abschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und öffentlicher Politik und außerdem Global Board Member der Healthcare Business Women's Association, wo sie seit über zehn Jahren in einer Reihe von Funktionen tätig ist.

Levi Garraway (54) trat im Oktober 2019 in seine aktuelle Position bei Roche ein. Vor seinem Einstieg in die Pharmaindustrie war er Direktor des Joint Center for Cancer Precision Medicine mit seinen Harvard-Universitätskliniken, darunter das Dana-Farber Cancer Institute, das Brigham and Women's Hospital, das Boston Children's Hospital sowie das Broad Institute of MIT and Harvard. Während seiner akademischen Laufbahn am Dana-Farber Cancer Institute, der Harvard Medical School und am Broad Institute leitete Levi Garraway Forschungsteams, die zahlreiche bahnbrechende Entdeckungen auf den Gebieten Krebsgenomik, Arzneimittelresistenz und Präzisionsmedizin machten. Er ist Autor von über 200 wissenschaftlichen Artikeln mit Peer Review. Levi Garraway ist Mitglied der National Academy of Medicine, Fellow der American Association for Cancer Research (AACR) und ehemaliger Präsident der American Society of Clinical Investigation. Darüber hinaus war er in den Beiräten großer Krebszentren tätig, darunter Memorial Sloan Kettering und MD Anderson, sowie in mehreren wichtigen Ausschüssen der National Institutes of Health (NIH) und im Blue Ribbon Panel für die Beau Biden Cancer Moonshot Initiative. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen der AACR Margaret Foti Award for Leadership and Outstanding Achievement in Cancer Research, der Paul Marks Prize for Cancer Research, die Memorial Sloan-Kettering Medal und ein Outstanding Investigator Award des National Cancer Institute. Levi Garraway erwarb am Harvard College einen BA-Abschluss in Biomedical Sciences und einen MD- sowie einen PhD-Abschluss an der Harvard Medical School. Er absolvierte seine klinische Grund- und Facharztausbildung in Innerer Medizin am Massachusetts General Hospital und seine Postdoktorandenausbildung in Medizinischer Onkologie am Dana-Farber Cancer Institute.



Über Roche

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.

In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com

Hans Trees, PhD

Phone: +41 79 407 72 58 Nathalie Altermatt

Phone: +41 79 771 05 25



Karsten Kleine

Phone: +41 79 461 86 83 Nina Mählitz

Phone: +41 79 327 54 74



Dr. Barbara von Schnurbein

Phone: +41 79 699 97 44 Sileia Urech

Phone: +41 79 935 81 48

Anhang