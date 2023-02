Das amerikanische Logistikunternehmen Old Dominion Freight Line, Inc. (ISIN: US6795801009, NASDAQ: ODFL) wird eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar ausschütten, eine Anhebung um 33,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,30 US-Dollar). Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. März 2023 (Record day: 1. März 2023). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 367,62 US-Dollar (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...