© Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk



Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

06:30 Uhr, Schweden: Nordea, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Österreich: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: ABB, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 Uhr, Spanien: Banco Santander, Q4-Umsatz

07:00 Uhr, Frankreich: Dassault Systemes, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Japan: Sony, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Q4-Zahlen

07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Q4-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Q1-Zahlen, München

07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Q4-Zahlen

07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q4-Produktionsbericht

08:00 Uhr, Großbritannien: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Schweden: SKF, Q4-Zahlen

08:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q4-Zahlen

08:30 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Q4-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 12/22

12:00 Uhr, USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

12:25 Uhr, USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Intercontinental Exchange Group, Q4-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Hershey, Q4-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Conocophillips, Q4-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:10 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:30 Uhr, USA: Apple, Q1-Zahlen

Tipp der Woche I: In diesen Zeiten lieber weiter auf Gold setzen? Wir sagen ja! Nach dem Erfolg (plus 20 Prozent) des ersten Gold-Aktientipps von Mitte Dezember hat sich Experte Marcel Torney auf die Suche nach einem zweiten potentiellen Kracher begeben. Hier klicken und den neuen kostenlosen Report mit dem Gold-Geheimtipp sichern!

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 12/22

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitsmarktdaten 12/22

13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Notenbankentscheidung

14:15 Uhr, EU: EZB, Notenbankentscheidung

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 Uhr, USA: Produktivität Q4/22

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 12/22

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/22 (endgültig)

Tipp der Woche II: Welche drei Aktien kurz vor dem Ausbruch stehen könnten, verrät Charttechnikexperte Stefan Klotter in seiner neuen Abstauberliste. Sichern Sie sich jetzt die Chance auf Ihren nächsten Rendite-Kracher und exklusive Einblicke in seine aktuelle FAST BREAK Watchlist. Hier klicken und mehr erfahren!







Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin