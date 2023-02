DJ MÄRKTE ASIEN/Außer bei Technikaktien kaum Reaktion auf Fed

NEW YORK (Dow Jones)--Die Börsen in Asien und Australien reagieren verhalten positiv auf die US-Zinsentscheidung und das begleitende Statement. Die US-Notenbank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und drosselte damit ihr Zinserhöhungstempo. Insgesamt sehen Marktteilnehmer kein Abrücken von den bisherigen Aussagen zum künftigen Zinspfad.

Eine von Teilnehmern erhoffte Zinssenkung später im Jahr 2023 bezeichnete US-Notenbankgouverneur Jerome Powell als wahrscheinlich nicht angebracht. Zugleich räumte er Erfolge im Kampf gegen die Inflation ein und lieferte denen Argumente, die doch ein eine mögliche Zinssenkung noch im laufenden Jahr glauben wollen.

An den chinesischen Börsen steigen die Kurse leicht. Schanghai-Composite und HSI in Hongkong legen um 0,1 bzw. 0,3 Prozent zu. Zinssensiblen Sektoren wie Halbleiter und Software legen zu - sie folgen damit ihren US-Pendants. Händler warnen aber vor einer möglichen Fehleinschätzung: Möglicherweise liege der Markt in Sachen erhoffter Zinssenkung falsch. Beijing Kingsoft Office Software ziehen um 5,2 und iFlytek um 1,4 Prozent an, Baidu um 5,7 Prozent.

Technikwerte überall gesucht

Auch in Japan reagiert der Markt in der Breite kaum auf die US-Geldpolitik, der Nikkei-225 legt um 0,2 Prozent auf 27.413 Punkte zu. Auch dort sind Elektronik- und Technologiewerte gesucht.

Der nach dem bisher kleinsten Zinsschritt im aktuellen US-Zinszyklus deutlich abgerutschte Dollar erholt sich bislang nicht. Das bremst die Kurse am japanischen Aktienmarkt.

Der Kospi in Südkorea steigt dagegen deutlich um 1,0 Prozent - ebenfalls gestützt von den als besonders zinsreagibel geltenden Techniktiteln. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics gewinnt 2,4 Prozent.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent geschlossen - auf dem höchsten Stand seit neun Monaten. Die Technikwerte Wisetech und Xero legten um 6,8 bzw. 7,5 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.511,60 +0,1% +6,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.418,70 +0,3% +4,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.474,03 +1,0% +11,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.292,97 +0,2% +6,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.132,16 +0,3% +10,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.361,74 -0,5% +3,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.487,45 +0,1% -0,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:43h % YTD EUR/USD 1,1020 +0,3% 1,0989 1,0871 +3,0% EUR/JPY 141,64 -0,0% 141,68 141,71 +0,9% EUR/GBP 0,8892 +0,1% 0,8880 0,8827 +0,5% GBP/USD 1,2393 +0,2% 1,2374 1,2314 +2,5% USD/JPY 128,55 -0,3% 128,93 130,39 -2,0% USD/KRW 1.219,70 -0,2% 1.222,18 1.230,53 -3,4% USD/CNY 6,7129 -0,4% 6,7419 6,7471 -2,7% USD/CNH 6,7158 -0,1% 6,7198 6,7524 -3,1% USD/HKD 7,8415 +0,0% 7,8405 7,8430 +0,4% AUD/USD 0,7149 +0,2% 0,7133 0,7068 +4,9% NZD/USD 0,6533 +0,5% 0,6498 0,6443 +2,9% Bitcoin BTC/USD 23.861,76 +0,6% 23.718,32 23.089,59 +43,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,13 76,41 +0,9% +0,72 -4,1% Brent/ICE 83,49 82,84 +0,8% +0,65 -2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,16 1.949,90 +0,2% +3,26 +7,1% Silber (Spot) 24,21 23,98 +1,0% +0,24 +1,0% Platin (Spot) 1.016,68 1.009,00 +0,8% +7,68 -4,8% Kupfer-Future 4,19 4,11 +1,8% +0,07 +9,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

