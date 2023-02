DJ Santander erwartet 2023 höhere Profitabilität

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Die Banco Santander SA will die Profitabilität im laufenden Jahr steigern, nachdem der Gewinn im vierten Quartal 2022 nahezu stabil geblieben ist. Die spanische Bank teilte mit, sie strebe 2023 ein zweistelliges Einnahmenwachstum und eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent an - ein wichtiger Maßstab für die Profitabilität.

In den letzten drei Monaten 2022 erzielte Santander einen Nettogewinn von 2,29 Milliarden Euro, gegenüber 2,28 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Gesamteinnahmen stiegen auf 13,52 Milliarden von 11,78 Milliarden Euro, wobei die Nettozinserträge, also die Differenz zwischen dem, was die Banken mit Krediten verdienen und dem, was sie den Kunden für Einlagen zahlen, 10,16 Milliarden Euro erreichten.

Die von Factset befragten Analysten hatten für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 2,14 Milliarden Euro bei Gesamteinnahmen von 13,38 Milliarden Euro erwartet.

Die Kernkapitalquote (Tier 1) der Bank - ein Maß für die Finanzkraft - lag am Ende des Quartals bei 12,04 Prozent, gegenüber 12,10 Prozent am 30. September. Im Jahr 2022 lag die Eigenkapitalrendite von Santander bei 13,37 Prozent.

February 02, 2023 01:26 ET (06:26 GMT)

