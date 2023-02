DJ Roche erreicht Prognose - 2023 Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz stabil gehalten und die eigenen Erwartungen damit erfüllt. Der Nettogewinn sank allerdings wegen Wertminderungen, wie die Roche Holding AG mitteilte. Für das neue Jahr rechnet der Konzern wegen rückläufiger Verkäufe mit Corona-Tests mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang.

Im abgelaufenen Jahr stiegen die Verkäufe marginal um 1 Prozent auf 63,28 Milliarden Schweizer Franken, währungsbereinigt stiegen sie um 2 Prozent. Sowohl in der Pharma- als auch der Diagnostik-Division erzielte der Baseler Konzern laut Mitteilung ein Wachstum. Der Nachfragerückgang nach Corona-Tests im zweiten Halbjahr sei mehr als kompensiert worden. Der Konzerngewinn sank allerdings um 6 Prozent auf 13,5 Milliarden Franken. Der Kernbetriebsgewinn stieg aber um 3 Prozent auf 22,2 Milliarden Franken.

Die Aktionäre sollen an der Entwicklung in Form einer höheren Dividende von 9,50 (Vorjahr: 9,30) Franken teilhaben - die 36. Dividendenerhöhung in Folge.

Im neuen Jahr rechnet Roche wegen einer "starken Verkaufsabnahme" bei Corona-Produkten um rund 5 Milliarden Franken mit einem Rückgang der Konzernverkäufe um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag. Ohne diese Corona-Verkäufe werde ein solides zugrundeliegendes Verkaufswachstum in beiden Divisionen erwartet. Der Kerngewinn je Aktie soll "weitgehend dem Verkaufsrückgang entsprechen". Die Dividende soll erneut steigen.

February 02, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)

