DJ Infineon hebt Margenziel für laufendes Geschäftsjahr an

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon Technologies hat zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres das selbstgesteckte Margenziel übertroffen und will trotz Gegenwinds von der Währungsseite auch im Gesamtjahr rentabler werden als bisher prognostiziert. Angepeilt werden für 2022/23 weiterhin 15,5 Milliarden Euro Umsatz, nun aber eine Segmentergebnis-Marge von 25 statt wie bisher angekündigt 24 Prozent, wie der Chiphersteller in Neubiberg bei München mitteilte. Infineon unterstellt dabei jetzt einen Euro-Kurs von 1,05 statt wie im November 1,00 Dollar - das ist für das Unternehmen, das in der US-Währung große Teile seines Umsatzes macht, deutlich ungünstiger.

Im zurückliegenden Quartal (Oktober bis Dezember) stieg der operative Gewinn - das sogenannte Segmentergebnis - um 5 Prozent auf 1,107 Milliarden Euro. Bei einem zugleich fünfprozentigen Umsatzrückgang auf 3,95 Milliarden Euro entspricht das einer Marge von 28 Prozent. Damit hat Infineon sein Renditeziel übertroffen. Analysten hatten mit 3,999 Milliarden Euro Umsatz und 24,7 Prozent Marge gerechnet

Im zweiten Quartal wird der Umsatz bei rund 3,9 Milliarden Euro gesehen und die Segmentergebnismarge bei etwa 25 Prozent.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2023 01:54 ET (06:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.