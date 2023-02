The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2023



ISIN Name

DE000A2LQNQ6 DT.PFBR.BANK MTN.35304

XS1766853367 EUR. BK REC.DEV.18/23 MTN

XS1533922933 POLYUS FINANCE 17/23

DE000A2DAHW7 STADT HAMBURG IS 17/23

EE3100001751 SILVANO FASHION GR.EO 0,1

NO0010783459 NORWEG.AIR SHUT.17-23 FLR

DE000HLB4FU4 LB.HESS.THR.CARRARA02C/13

DE000HLB5KF2 LB.HESS.THR.CARRARA02B/18

DE000DG4UD86 DZ BANK IS.C139 17/23

DE000LB0Q886 LBBW STUFENZINS 13/23

XS1678970291 BARCLAYS 17/28 FLR MTN

