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WKN: A0DKXK ISIN: EE3100001751 Ticker-Symbol: FQE 
Lang & Schwarz
02.02.23
09:51 Uhr
1,069 Euro
-1,069
-100,00 %
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
OSTEUROPA
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