Die OMV hat 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 62,3 Mrd. Euro erreicht, das ist ein Plus von 75 Prozent zum Vorjahr und laut OMV auf signifikant höhere Marktpreise zurückzuführen. Das CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten liegt bei 11,1 Mrd. Euro (+87 Prozent), was hauptsächlich auf bessere Ergebnisse in Exploration & Production und Refining & Marketing zurückzuführen ist, wie das Unternehmen mitteilt. Der den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten wird mit 4,4 Mrd. Euro (+53 Prozent) ausgewiesen. Im Jahr 2022 wurden Netto-Sondereffekte in Höhe von 861 Mio (2021:-1.315 Mio. Euro) verzeichnet, die sich laut OMV hauptsächlich aus temporären Hedging-Effekten, dem Verkauf von Tankstellen in Deutschland im Mai 2022, dem Börsengang von ...

