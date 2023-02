Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 02-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

2nd February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 1st February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 789.50p Lowest price paid per share (pence): 778.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 784.92p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:02:52 GBp 37 779.00 XLON xy49751WyBG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:02:52 GBp 5 779.00 XLON xy49751WyBI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:02:52 GBp 76 779.00 XLON xy49751WyBK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:02:52 GBp 214 779.00 XLON xy49751WyBM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:23:20 GBp 174 783.00 XLON xy49751dP4y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:25:15 GBp 475 782.50 XLON xy49751dR9e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:25:15 GBp 174 781.50 XLON xy49751dR9k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:25:15 GBp 544 782.50 XLON xy49751dR9o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:25:15 GBp 174 782.50 XLON xy49751dR9P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:26:06 GBp 307 781.50 XLON xy49751dQ34 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:26:44 GBp 174 782.00 XLON xy49751dQdO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:28:02 GBp 166 781.50 XLON xy49751dSAy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:29:00 GBp 135 780.50 XLON xy49751dVIa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:46:15 GBp 751 784.00 XLON xy49751dZb@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:46:15 GBp 307 784.00 XLON xy49751dZb0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:50:20 GBp 174 784.50 XLON xy49751dcIx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 08:53:12 GBp 278 784.00 XLON xy49751duWP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:01:11 GBp 298 785.50 XLON xy49751dpA2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:01:26 GBp 67 786.00 XLON xy49751dpw@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:01:26 GBp 137 786.00 XLON xy49751dpw0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:11:16 GBp 174 786.00 XLON xy49751cDIr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:11:17 GBp 399 786.00 XLON xy49751cDJb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:11:17 GBp 133 786.00 XLON xy49751cDJh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:11:17 GBp 174 785.50 XLON xy49751cDJx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:11:55 GBp 174 785.00 XLON xy49751cDz8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:23:03 GBp 184 785.00 XLON xy49751c7zT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:44:00 GBp 280 788.00 XLON xy49751chHK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:44:00 GBp 880 788.00 XLON xy49751chGX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:44:01 GBp 464 788.00 XLON xy49751chHUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:44:09 GBp 298 788.00 XLON xy49751chFe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:50:50 GBp 221 787.50 XLON xy49751cXNq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:50:51 GBp 289 787.00 XLON xy49751cXKq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:50:51 GBp 27 787.00 XLON xy49751cXKs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 09:51:05 GBp 218 786.50 XLON xy49751cXxb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:06:32 GBp 289 788.50 XLON xy49751cUSD8m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:10:27 GBp 118 789.00 XLON xy49751cmua BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:10:27 GBp 249 789.00 XLON xy49751cmuW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:10:27 GBp 82 789.00 XLON xy49751cmuY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:10:27 GBp 276 789.00 XLON xy49751cmvU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:10:45 GBp 293 788.50 XLON xy49751cmkp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:24:41 GBp 264 788.50 XLON xy49751bFTB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:24:41 GBp 112 788.50 XLON xy49751bFTD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:24:41 GBp 201 788.50 XLON xy49751bFTF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:24:48 GBp 250 788.00 XLON xy49751bFAz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:49:38 GBp 52 786.50 XLON xy49751bIqX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:49:38 GBp 191 786.50 XLON xy49751bIqZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:58:30 GBp 204 786.00 XLON xy49751bg@j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:58:30 GBp 131 786.00 XLON xy49751bg@l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:58:30 GBp 448 786.00 XLON xy49751bg@n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:58:30 GBp 250 786.00 XLON xy49751bg@s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 10:58:30 GBp 245 786.00 XLON xy49751bg@z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:19:35 GBp 441 787.50 XLON xy49751bUSDuz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:19:35 GBp 637 787.50 XLON xy49751bUSDu8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:19:35 GBp 61 787.50 XLON xy49751bUSDuA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:19:35 GBp 81 787.50 XLON xy49751bUSDuL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:19:35 GBp 192 787.50 XLON xy49751bUSDuN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:21:10 GBp 260 786.50 XLON xy49751b@c@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:22:00 GBp 174 786.50 XLON xy49751bnfg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:38:49 GBp 237 786.00 XLON xy49751aF7t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:38:49 GBp 270 786.00 XLON xy49751aF7@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:43:08 GBp 233 786.00 XLON xy49751a0xk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:46:52 GBp 147 786.00 XLON xy49751a2W9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:46:52 GBp 19 786.00 XLON xy49751a2WB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:46:52 GBp 23 786.00 XLON xy49751a2WD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:50:36 GBp 117 786.00 XLON xy49751a7nG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:50:36 GBp 126 786.00 XLON xy49751a7nI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:54:20 GBp 91 786.00 XLON xy49751aONK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:54:20 GBp 54 786.00 XLON xy49751aONM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:57:08 GBp 130 786.00 XLON xy49751aQBd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:57:08 GBp 53 786.00 XLON xy49751aQBf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:59:53 GBp 340 785.50 XLON xy49751aSzU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:59:54 GBp 415 785.00 XLON xy49751aSoN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 11:59:56 GBp 12 784.50 XLON xy49751aSmT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:02:42 GBp 41 783.00 XLON xy49751aHSu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:02:42 GBp 86 783.00 XLON xy49751aHSw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:08:35 GBp 247 784.00 XLON xy49751aIZM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:33:38 GBp 386 785.50 XLON xy49751acP@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:33:38 GBp 377 785.50 XLON xy49751acP0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:45:14 GBp 71 785.00 XLON xy49751apRu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:47:50 GBp 166 786.00 XLON xy49751ar2X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:47:50 GBp 172 786.00 XLON xy49751ar2f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:47:58 GBp 28 786.50 XLON xy49751ar4S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:47:58 GBp 302 786.50 XLON xy49751ar4U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 12:48:24 GBp 342 787.00 XLON xy49751arfL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:11:30 GBp 193 788.00 XLON xy49751hO03 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:11:30 GBp 8 788.00 XLON xy49751hO05 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:11:30 GBp 1,260 788.00 XLON xy49751hO07 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:11:30 GBp 82 788.00 XLON xy49751hO09 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:22:10 GBp 272 788.00 XLON xy49751hLH8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:22:10 GBp 141 787.00 XLON xy49751hLHH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:22:10 GBp 205 787.50 XLON xy49751hLHL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:26:44 GBp 68 788.50 XLON xy49751hfIV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:26:44 GBp 48 788.50 XLON xy49751hfTX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:26:44 GBp 212 788.50 XLON xy49751hfTZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:29:54 GBp 384 788.50 XLON xy49751hgSV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:34:29 GBp 448 789.00 XLON xy49751hX6q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:34:29 GBp 119 789.00 XLON xy49751hX6J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:34:29 GBp 11 789.00 XLON xy49751hX6L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:43:58 GBp 256 789.50 XLON xy49751hua@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:43:59 GBp 148 789.50 XLON xy49751huam BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:43:59 GBp 56 789.50 XLON xy49751huao BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:46:03 GBp 1 789.00 XLON xy49751hwnw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:48:03 GBp 183 789.00 XLON xy49751hy5c BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:48:03 GBp 218 789.00 XLON xy49751hy5r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:56:20 GBp 196 789.50 XLON xy49751htSa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:56:20 GBp 158 789.50 XLON xy49751htSc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:56:20 GBp 166 789.50 XLON xy49751htSe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:56:20 GBp 205 789.50 XLON xy49751htSW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:56:20 GBp 188 789.50 XLON xy49751htSY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:58:30 GBp 207 788.00 XLON xy49751g9xC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 13:58:30 GBp 360 788.50 XLON xy49751g9xJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:02:14 GBp 214 787.00 XLON xy49751gDwu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:08:37 GBp 174 787.50 XLON xy49751g2B@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:08:37 GBp 368 787.50 XLON xy49751g2B8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:14:03 GBp 232 786.50 XLON xy49751gPvUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:14:03 GBp 334 787.00 XLON xy49751gPv1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:20:55 GBp 299 786.50 XLON xy49751gUD8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:20:55 GBp 430 787.00 XLON xy49751gUDA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:28:03 GBp 369 785.00 XLON xy49751gNjl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:28:03 GBp 257 785.50 XLON xy49751gNj@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:28:03 GBp 369 786.00 XLON xy49751gNj2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:34:26 GBp 464 784.50 XLON xy49751gZJD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:42:15 GBp 321 784.50 XLON xy49751g@yb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:42:15 GBp 321 784.50 XLON xy49751g@yn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:42:36 GBp 450 784.00 XLON xy49751gnIo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:42:36 GBp 194 784.00 XLON xy49751gnIq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:44:50 GBp 293 784.50 XLON xy49751go25 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:45:03 GBp 293 784.00 XLON xy49751gojL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:48:21 GBp 285 784.50 XLON xy49751f8OU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:49:00 GBp 52 784.00 XLON xy49751f8cC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:49:04 GBp 54 784.00 XLON xy49751fBO2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:49:25 GBp 90 784.00 XLON xy49751fBvo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:54:22 GBp 187 783.00 XLON xy49751f0Ia BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:54:22 GBp 174 783.50 XLON xy49751f0Iv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:54:22 GBp 486 783.50 XLON xy49751f0IUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:58:27 GBp 206 782.00 XLON xy49751f77v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:59:50 GBp 271 783.50 XLON xy49751fPVD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 14:59:50 GBp 389 784.00 XLON xy49751fPRb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:00:05 GBp 168 783.00 XLON xy49751fOGe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:03:11 GBp 174 781.50 XLON xy49751fSWW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:03:11 GBp 146 781.50 XLON xy49751fSWd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:03:11 GBp 214 782.00 XLON xy49751fSWu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:09:24 GBp 55 782.00 XLON xy49751feF7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:09:24 GBp 142 782.00 XLON xy49751feF9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:09:24 GBp 221 782.00 XLON xy49751feFB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:12:12 GBp 386 782.00 XLON xy49751fiLJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:15:00 GBp 10 782.00 XLON xy49751fWBI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:15:00 GBp 144 782.00 XLON xy49751fWBK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:15:56 GBp 211 782.00 XLON xy49751fZ41 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:15:56 GBp 92 782.00 XLON xy49751fZ43 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:16:36 GBp 451 781.50 XLON xy49751fY3s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:16:39 GBp 210 781.50 XLON xy49751fYuf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:21:10 GBp 194 781.00 XLON xy49751fuUD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:21:10 GBp 411 781.50 XLON xy49751fuPa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:21:44 GBp 114 780.50 XLON xy49751fupUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:21:51 GBp 66 780.00 XLON xy49751furT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:23:35 GBp 87 779.00 XLON xy49751fzOg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:23:35 GBp 137 779.00 XLON xy49751fzOi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:32:20 GBp 524 780.00 XLON xy49751fskv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:32:20 GBp 157 780.00 XLON xy49751fskx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:35:32 GBp 126 780.00 XLON xy49751eDCi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:35:32 GBp 320 780.00 XLON xy49751eDCk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:36:33 GBp 269 779.50 XLON xy49751eCZc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:36:33 GBp 476 779.50 XLON xy49751eCZj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:41:03 GBp 234 779.00 XLON xy49751e2vH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:42:03 GBp 6 779.00 XLON xy49751e5sW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:42:03 GBp 166 778.50 XLON xy49751e5tU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:42:03 GBp 234 779.00 XLON xy49751e5sY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:47:03 GBp 536 778.50 XLON xy49751eQI0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:49:03 GBp 174 778.50 XLON xy49751eVIW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:49:41 GBp 263 778.50 XLON xy49751eUut BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:54:16 GBp 567 778.50 XLON xy49751eNUSDf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:54:19 GBp 170 778.00 XLON xy49751eNzj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 01-Feb-2023 15:56:36 GBp 208 779.00 XLON xy49751ehQv

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 220123 EQS News ID: 1549501 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

