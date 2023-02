DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Fed hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und signalisiert, dass sie die Zinsen im nächsten März erneut anheben will. Der Leitzins liegt jetzt in der Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Mit der Erhöhung um nur 25 Basispunkte drosselte sie das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung, was wachsendes Vertrauen der Notenbanker spiegelt, dass die Wirtschaft auf ihre Bemühungen, die Nachfrage zu dämpfen und die Inflation zu senken, anspricht. Die Notenbanker verwiesen auf jüngste Verbesserungen der Inflationswerte, änderten aber in ihrem Statement die Aussagen über künftige Zinsschritte nicht wesentlich. "Der Ausschuss geht davon aus, dass weitere Zinserhöhungen angemessen sein werden, um einen ausreichend restriktiven geldpolitischen Kurs zu erreichen", hieß es. "Die Inflation hat sich etwas abgeschwächt, bleibt aber erhöht", erklärte die Fed. In seiner Pressekonferenz sprach Fed-Chef Jerome Powell von einem disinflationären Prozess in einer "frühen Phase" und dass der Arbeitsmarkt "extrem angespannt" bleibe. Es brauche Zeit, bis die Geldpolitik wirke. "Eine Zinssenkung in diesem Jahr ist wahrscheinlich nicht angebracht", sagte Powell weiter. An den Finanzmärkten kam das Statement eher taubenhaft an, zumal es keine negativen Überraschungen enthielt. Die Aktienkurse stiegen, der Dollar wertete ab und die Anleiherenditen sanken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

12:30 Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

12:30 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

13:00 Conocophillips, Ergebnis 4Q

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:03 Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:10 Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:30 Apple Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 186.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3.Quartal: +0,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,5% gg Vq 3.Quartal: +2,4% gg Vq 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.145,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.529,50 +0,9% Nikkei-225 27.402,05 +0,2% Hang-Seng-Index 22.082,22 +0,0% Kospi 2.329,24 -4,9% Schanghai-Composite 3.286,26 +0,0% S&P/ASX 200 7.511,60 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen reagieren verhalten positiv auf die US-Zinsentscheidung und die Fed-Aussagen. Insgesamt sehen Marktteilnehmer kein Abrücken von den bisherigen Aussagen zum künftigen Zinspfad. Eine von Teilnehmern erhoffte Zinssenkung später im Jahr 2023 bezeichnete US-Notenbankgouverneur Jerome Powell als wahrscheinlich nicht angebracht. Zugleich räumte er Erfolge im Kampf gegen die Inflation ein und lieferte denen Argumente, die doch ein eine mögliche Zinssenkung noch im laufenden Jahr glauben wollen. An den chinesischen Börsen steigen die Kurse leicht. Zinssensiblen Sektoren wie Halbleiter und Software legen zu - sie folgen damit ihren US-Pendants. Händler warnen aber vor einer möglichen Fehleinschätzung: Möglicherweise liege der Markt in Sachen erhoffter Zinssenkung falsch. Auch in Japan reagiert der Markt in der Breite kaum. Auch dort sind Elektronik- und Technologiewerte gesucht. Der nach dem bisher kleinsten Zinsschritt im aktuellen US-Zinszyklus deutlich abgerutschte Dollar erholt sich bislang nicht. Der feste Yen bremst die Kurse am japanischen Aktienmarkt. Der Kospi steigt dagegen deutlich - ebenfalls gestützt von den als besonders zinsreagibel geltenden Techniktiteln. Samsung Electronics gewinnen 2,4 Prozent. Der S&P/ASX-200 hat mit einem Mini-Aufschlag geschlossen - auf dem höchsten Stand seit neun Monaten. Die Technikwerte Wisetech und Xero legten um 6,8 bzw. 7,5 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Meta Platforms legte tendenziell schwache Geschäftszahlen vor, auch wenn Facebook erstmals die Marke von 2 Milliarden täglichen Nutzern erreichte. Als Kurstreiber entpuppte sich aber eine Erhöhung des Aktienrückkaufs auf 40 Milliarden US-Dollar. Die Aktie schoss um 20,2 Prozent in die Höhe. Align Technology rückten um 16,3 Prozent vor, der Hersteller von Zahnspangen übertraf die Markterwartungen. Zudem erfreute er ebenfalls mit einem Aktienrückkauf. MetLife gaben dagegen 1,8 Prozent ab. Das Versicherungsunternehmen hatte einen Einnahmerückgang um 19 Prozent verbucht. Der bereinigte Gewinn verfehlte zudem die Markterwartung. Der Medizintechniker Hologic (+1,5%) schnitt besser als gedacht ab und erhöhte den Ausblick. Der Halbleiterkonzern Qorvo (-3,1%) enttäuschte mit dem Ausblick, zudem rutschte er in die roten Zahlen. Der Makeup-Anbieter ELF Beauty profitierte von seiner günstigen Kostenstruktur, der Umsatz legte um 49 Prozent zu - der Kurs daraufhin um 12,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.092,96 +0,0% 6,92 +2,9% S&P-500 4.119,21 +1,0% 42,61 +7,3% Nasdaq-Comp. 11.816,32 +2,0% 231,77 +12,9% Nasdaq-100 12.363,10 +2,2% 261,18 +13,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,037 Mrd 1,279 Mrd Gewinner 2.227 2.636 Verlierer 855 478 Unverändert 128 95

Fest - Die Reaktion auf den Zinsbeschluss und die Aussagen der Fed war eindeutig positiv. Die Fed hatte mit keinen negativen Überraschungen aufgewartet und signalisiert, nach weiteren Zinserhöhungen eine Pause einzulegen, um die Wirkungen der Erhöhung abzuwarten. Dazu hieß es, dass eine Zinssenkung in diesem Jahr wahrscheinlich nicht angebracht sein dürfte, was aus Marktsicht immerhin Spielraum eröffnet, dass es möglicherweise doch anders kommen könnte. Dazu passten neue Daten des Arbeitsmarkt-Datenermittlers ADP, der für Januar eine deutlich unter der Erwartung liegende Zunahme der Stellen in der US-Privatwirtschaft gemeldet. AMD stiegen um 12,6 Prozent. Zwar verbuchte der Konzern im vierten Quartal einen Gewinnrückgang, doch bereinigt verdiente er deutlich mehr als erwartet. T-Mobile US (+1,1%) verdiente im vierten Quartal deutlich mehr als im Vorjahr und übertraf die Gewinnerwartungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,10 -10,7 4,21 -32,0 5 Jahre 3,49 -12,8 3,62 -50,9 7 Jahre 3,45 -12,5 3,58 -51,8 10 Jahre 3,40 -10,9 3,51 -48,0 30 Jahre 3,55 -8,3 3,64 -41,8

Die Marktzinsen sanken kräftig, nachdem die Fed signalisiert hatte, dass sie die Zinsen noch etwas weiter anheben werde, zugleich aber auch eine Zinspause avisierte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:43h % YTD EUR/USD 1,1007 +0,2% 1,0989 1,0871 +2,8% EUR/JPY 141,62 -0,0% 141,68 141,71 +0,9% EUR/GBP 0,8886 +0,1% 0,8880 0,8827 +0,4% GBP/USD 1,2386 +0,1% 1,2374 1,2314 +2,4% USD/JPY 128,67 -0,2% 128,93 130,39 -1,9% USD/KRW 1.221,87 -0,0% 1.222,18 1.230,53 -3,2% USD/CNY 6,7146 -0,4% 6,7419 6,7471 -2,7% USD/CNH 6,7184 -0,0% 6,7198 6,7524 -3,0% USD/HKD 7,8425 +0,0% 7,8405 7,8430 +0,4% AUD/USD 0,7142 +0,1% 0,7133 0,7068 +4,8% NZD/USD 0,6529 +0,5% 0,6498 0,6443 +2,8% Bitcoin BTC/USD 23.781,26 +0,3% 23.718,32 23.089,59 +43,3%

Der Dollar kam mit den Aussagen von Fed-Chef Powell unter Druck. Der Dollar-Index fiel um 0,9 Prozent. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,10 Dollar. "Powell war eher taubenhaft", so Edward Moya von Oanda. "Powell sagte, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkung geben wird, aber das scheint niemand zu glauben", ergänzte der Teilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,85 76,41 +0,6% +0,44 -4,5% Brent/ICE 83,21 82,84 +0,4% +0,37 -2,9%

Die Ölpreise fielen um rund 2,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Marktteilnehmer verwiesen auf einen unerwartet kräftigen Anstieg bei den wöchentlichen Ölvorräten. Analysten hatten eher mit einem unveränderten Stand gerechnet. Zudem hatte ein Gremium der Opec+ erklärt, dass die Gruppe an ihren Förderplänen festhalte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.952,17 1.949,90 +0,1% +2,27 +7,0% Silber (Spot) 24,11 23,98 +0,5% +0,13 +0,6% Platin (Spot) 1.013,30 1.009,00 +0,4% +4,30 -5,1% Kupfer-Future 4,17 4,11 +1,3% +0,06 +9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

SCHULDENOBERGRENZE USA

