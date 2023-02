Vancouver, BC, Kanada - 1. Februar 2023. Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass Jeffrey O'Neill mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde.

Jeffrey O'Neill ist Präsident und Eigentümer von JMO Enterprises Ltd, einem privaten Beratungsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralienexplorationsprojekten in Kanada und den USA spezialisiert hat. Er ist außerdem Direktor bei Sanibel Ventures Corp., Northern Lion Gold Corp. und Barksdale Resources. Herr O'Neill war als Regional Sales Manager, Westkanada, für Primus Business Solutions tätig. Im Jahr 2004 war er Mitbegründer von Momentum Conferencing Solutions, dem größten kanadischen Wiederverkäufer von Lösungen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Sprache, Video und Daten, und war bis 2007 als Vice President, Sales, tätig.

Herr O'Neill übernimmt die Position des CFO anstelle von Herrn Ian MacNeily, der einen Vertrag mit dem Unternehmen bis zum Jahresende 2022 hatte und bis zu diesem Zeitpunkt geblieben ist, um einen effektiven Übergang zu ermöglichen.

Russell Starr, President & CEO von Trillium Gold, sagte: "Im Namen des Boards möchte ich Jeff im Team von Trillium willkommen heißen. Er stößt zu einem spannenden Zeitpunkt zu uns, da wir entlang unseres 100 km langen Confederation Belt im Rahmen eines hochwertigen Bohrprogramms in diesem Jahr wertvolle historische Beweise für Gold und kritische Mineralien entdecken. Wir freuen uns darauf, von Jeffs Erfahrung im Finanzmanagement und seiner wertvollen Geschäftsperspektive zu profitieren.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Präsident & CEO, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations, dyoshimatsu@trilliumgold.com, (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District in Nordontario beschäftigt. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen eines der größten aussichtsreichen Grundstückspakete im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi zusammengestellt. Im Jahr 2022 schloss das Unternehmen eine Reihe von Akquisitionen ab und erweiterte damit seine zusammenhängende Landposition auf mehr als 100 km an günstigen Strukturen, die mit dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Betrieb Red Lake von Evolution Mining zusammenfallen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die sich auf die Erfahrung und Wahrnehmung der Geschäftsleitung in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie auf andere Faktoren stützen, die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Auswirkungen der weltweiten Störungen, die durch den Ausbruch des Covid-19-Coronavirus verursacht wurden, Risiken der Geschäftsintegration, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen der Wertpapiermärkte, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise für Gold oder bestimmte andere Rohstoffe, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien (einschließlich Umweltrisiken und Industrieunfällen), Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft. Umweltgefahren, Arbeitsunfälle); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an den Grundstücken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69122Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69122&tr=1



