Rückenwind erhielten Franken und Euro am Mittwochabend. Die Fed hob ihre Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an und stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1011 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Vor der Leitzinsentscheidung in den USA am Vorabend hatte der Kurs noch bei gut 1,09 gelegen. Zum Schweizer Franken hat der Dollar ebenfalls deutlich auf zuletzt auf 0...

