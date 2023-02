Markus Bernhard tritt per Ende Juni 2024 zurück. Für ihn übernehmen Schweiz-Chef Roger Wassmer und Deutschland-Chef Wilke Stroman.Rotkreuz ZG - Der Handyanbieter Mobilezone wird ab Sommer 2024 neu von zwei Chefs geführt. Noch-CEO Markus Bernhard tritt per Ende Juni 2024 zurück. Für ihn übernehmen Schweiz-Chef Roger Wassmer und Deutschland-Chef Wilke Stroman. Sie werden als Co-CEOs die Gruppenleitung übernehmen, gleichzeitig aber weiterhin ihren Ländergesellschaften vorstehen, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

