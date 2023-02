Nach Ansicht der Analysten von Edison wird der aktuelle Lithiumzyklus auch weiterhin volatil bleiben. Langfristig aber bestehe die Herausforderung darin, die Branche in einem völlig anderen Umfang als derzeit aufzubauen, was die Lithiumpreise auf lange Sicht stützen dürfte, so die Experten. Sie schätzen nämlich, dass Investitionen in Höhe von mehr als 50 Mrd. USD nötig sein werden, um das Lithiumangebot bis 2030 auf das Vier- bis Fünffache des aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...