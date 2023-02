Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die dynamische Entwicklung des Schuldscheinmarktes wird weiterhin von einer hohen Anzahl an Debut-Emittenten befeuert, so die Analysten der Helaba.Noch nie hätten Investoren so viele Möglichkeiten gehabt, ihre Anlagen weiter zu diversifizieren und ihre Portfolien zu optimieren. Die Analysten würden erwarten, dass der Emittentenkreis und die Gesamtvolumina auch in Zukunft weiter wachsen würden. So würden sich nicht zuletzt auch immer mehr Corporates aus dem Ausland für das Segment interessieren. Ihre Analyse zeige, dass bereits im SSD-Markt vertretene Firmen das Segment unterschiedlich oft nutzen würden. Eine wichtige Rolle scheine dabei die Branchenzugehörigkeit zu spielen. ...

