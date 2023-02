AT&S hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2022/23 den Konzernumsatz um 30 Prozent auf 1.489 Mio. Euro (VJ: 1,147 Mio. Euro), gesteigert. Währungsbereinigt stieg der Konzernumsatz um 17 Prozent. Das Wachstum im Neunmonatszeitraum war laut AT&S von allen Segmenten getragen, ein wesentlicher Treiber seien die zusätzlichen Kapazitäten in Chongqing für ABF-Substrate gewesen, so das Unternehmen, das gestern seine Prognose für das Gesamtjahr zurückgenommen hat und nun einen Jahresumsatz von rund 1,8 Mrd. Euro (zuvor: rund 2,1 Mrd. Euro) erwartet, sowie eine um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge von rund 25 Prozent (zuvor: 27 bis 30 Prozent). "Nach der guten Entwicklung im ersten Halbjahr hat sich das Marktumfeld im dritten Quartal ...

