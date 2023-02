Paris (ots/PRNewswire) -Zehn Tage lang machen rund 50 Großschiffe aus aller Welt an dem sieben Kilometer langen Seine-Kai in Rouen fest.Die alle vier Jahre stattfindende Armada Rouen (https://www.youtube.com/watch?v=-u780VkOYyc) ist ein internationales maritimes Großereignis mit 6 Millionen Besuchern, über 30 Nationalitäten und fast 7000 Seeleuten.Ein touristisches Event im Herzen der Normandie: Vom 8. bis 18. Juni können große Segelschiffe kostenlos besichtigt werden und jeder kann täglich an zahlreichen Veranstaltungen (https://www.armada.org/en/events) teilnehmen. Dazu zählen die Parade der Seeleute im Stadtzentrum, der Seemannslauf, "La grande pagaille" (Wasserrennen), Straßenaufführungen, Konzerte, Feuerwerk, die große Parade und vieles mehr.Business Event: Die Armada ist auch ein wichtiger Geschäftstermin für Unternehmen, die die prestigeträchtigsten Segelschiffe auch für Abendveranstaltungen mieten können.Der wirtschaftliche Ertrag des Events für die Region Normandie wird auf 50 Millionen Euro geschätzt.Umweltschutz: Die Armada 2023 ist dank einer mit ihren Partnern unterzeichneten Verpflichtungscharta und der Einführung eines rigorosen Managements eine Zero-Waste-Veranstaltung (ohne unsortierten Abfall und Plastikverschmutzung).Gleichzeitig nutzt die Veranstaltung ihre Popularität, um das Bewusstsein für die Umweltprobleme zu schärfen, die mit Meeren und Flüssen verbunden sind. Seit dem Jahr 2022 findet jährlich am 8. Juni - dem Welttag der Ozeane - eine wissenschaftliche Tagung in Partnerschaft mit dem Institut de l'Océan (https://institut-ocean.sorbonne-universite.fr/) der Hochschulallianz Sorbonne Université statt.Ein kulturelles Highlight: Auch die Kultur steht bei dieser Ausgabe im Vordergrund. Schirmherr ist der bekannte französische Schriftsteller Michel Bussi, dessen Romane in 37 Sprachen übersetzt wurden.Die Armada ist als Förderin maritimer Kultur inmitten der Normandie - der Wiege des Impressionismus - schon ihrem Wesen nach eine beliebte Kulturveranstaltung.Unterstrichen von Straßentheater-Aufführungen zur Geschichte der Seefahrt, regt dieses Kulturereignis auch die Produktion literarischer Kurzgeschichten an, die exklusiv für die Armada veröffentlicht werden.Organisation: Die Organisation dieser Großveranstaltung liegt fast ausschließlich in den Händen von 400 freiwilligen Helfern. Unterstützt wird sie von zahlreichen institutionellen Partnern (https://www.armada.org/partenaires) sowie von Unternehmen und Medien.Mehr als 1000 Journalisten verfolgen jede Ausgabe der Armada Rouen. Bitte melden Sie sich über das Presseportal (https://www.armada.org/inscription-presse) an.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1989998/The_Rouen_Armada_Sailing.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1989999/The_Rouen_Armada_Logo.jpgMedia Contact:accueil@armada.orgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/armada-rouenfrankreich-das-weltweit-bedeutendste-treffen-von-groWseglern-kehrt-vom-8-bis-18-juni-2023-zuruck-301730934.htmlPressekontakt:+ 33 (0)6 80 12 56 44Original-Content von: L'Armada Rouen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094277/100902180