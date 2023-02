Hamburg (ots) -Zum zweiten Mal ziert Autor und Moderator Riccardo Simonetti (29) das Cover des Magazins COUCH (Ausgabe 03/2023, ab morgen im Handel) und verrät kurz vor seinem 30. Geburtstag Mitte Februar: "Ich bin als Entertainer in diese Branche gekommen und Aktivist geworden. Wie toll wäre es, wenn ich es in meiner Lebenszeit noch schaffen würde, wieder nur Entertainer zu sein, weil Aktivismus nicht mehr notwendig ist."In einer seiner Lieblingslocations, dem Restaurant "Coccodrillo" in Berlin, traf ihn die COUCH-Redaktion zum exklusiven Shooting. Als Style-Profi sagt er über die Hauptstadt: Berlin sei eine Stadt, "die davon profitiert, dass alles industrial, minimalistisch und eher destruktiv aussieht". Deswegen gefällt ihm das "Coccodrillo" als Gegenentwurf sehr. "Es ist laut, auffällig und macht gute Laune", wie der Entertainer selbst. "Leider bekommen wir nicht beigebracht, unsere Individualität zu zelebrieren, dabei ist das doch etwas sehr Schönes."Als schillernde Persönlichkeit plädiert Riccardo für weniger Pragmatismus, aber mehr Mut beim Einrichten. "Ich mag praktisch nicht. Mir ist wichtiger, dass es geil aussieht." Für ihn solle "eine Wohnung inspirieren und täglich daran erinnern, was einen besonders macht." Deswegen ist sein Schminktisch zuhause von Magazintiteln umrahmt, deren Cover er ziert. Den Pragmatismus seines Freundes und neuen Mitbewohners versuche er ihm gerade abzugewöhnen, sagt er lachend. "Ich bin Entertainer durch und durch und möchte auch, dass mein Zuhause entertaining ist." Da wird die Gästetoilette zum Dark Room mit Wandgraffiti und die Waschmaschine versteckt sich in einem Lackschrank mit goldenen Spiegeln.Das gesamte Interview und Bilder aus dem Shooting mit Riccardo Simonetti gibt es in der aktuellen Ausgabe COUCH (03/2023), ab 3. Februar im Handel erhältlich.Diese Meldung ist mit Quellenangabe COUCH Magazin zur Veröffentlichung frei.Honorarfreies Bildmaterial inkl. Fotocredit finden Sie zum Download: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EtcI0XPVCCBHmxiWpLMUOpcBnOoW3EJ_h7BuU8mRGjfVWg?e=XBQwdB)Über COUCHCOUCH wurde 2009 gegründet und ist ein Living-, Fashion- und Beauty-Magazin, das mit einem einzigartigen Konzept die Lücke zwischen Wohn- und Lifestyle-Zeitschriften schließt. Klassische Living-Inhalte wie Wohntrends, Einrichtungs- und Shoppingtipps werden in COUCH mit Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Inhalten kombiniert. Das Magazin richtet sich an junge trendbewusste Frauen, die einer mobilen Generation angehören und denen der Austausch in sozialen Netzwerken sehr wichtig ist. Das Heft hat eine hohe Community- und Online-Affinität und bindet für Reise-, Beauty-, Mode- oder Living-Geschichten COUCH-affine Influencer und Blogger ein. Auf couchstyle.de finden Interior-, Fashion- und Beauty-Fans ein digitales Zuhause, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln.Pressekontakt:PR / Kommunikation COUCHAndrea KramerTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.decouchstyle.deOriginal-Content von: Couch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105003/5431308